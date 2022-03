FC Ehekirchen fährt zum Abstiegskracher

Plus Mit einem Erfolg beim SV Bad Heilbrunn könnten sich die Panknin/Schröttle-Schützlinge Luft nach unten verschaffen. Doch personell gibt es vor dem Duell mit dem direkten Konkurrenten einige Fragezeichen.

Ein Blick auf die Tabelle der Landesliga Südwest verrät, dass der FC Ehekirchen am Sonntag (14.15 Uhr) vor einer richtungsweisenden Partie steht. Gegner SV Bad Heilbrunn belegt den ersten Relegationsplatz und ist lediglich drei Punkte hinter dem direkt davor platzierten FCE.