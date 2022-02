FC Ehekirchen: Mannschaftliche Geschlossenheit als Trumpf

Plus Der FC Ehekirchen belegt als Elfter einen Mittelfeldplatz, doch die Ausgangslage ist trügerisch. Welche Neuzugänge die Mannschaft verstärken und was Michael Panknin vom Auftaktspiel gegen Gilching erwartet.

Für den FC Ehekirchen startet am Sonntag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den TSV Gilching die Restsaison in der Landesliga Südwest. Die NR hat die Mannschaft des Spielertrainer-Duos Michael Panknin und Simon Schröttle unter die Lupe genommen.