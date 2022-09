Landesliga Südwest

21:30 Uhr

FC Ehekirchen: Träumen ist erlaubt

Plus Mittelfeld-Akteur Pascal Schittler hat sich beim FC Ehekirchen längst zum absoluten Leistungsträger aufgeschwungen. Am Freitag gastiert der 23-Jährige mit seinem Team beim FC Kempten.

Von Niklas Golling

Nach zuvor vier Siegen in Folge musste sich Fußball-Landesligist FC Ehekirchen am vergangenen Sonntag zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen geben. 0:2 hieß es am Ende gegen einen starken Aufsteiger aus Kaufering.

