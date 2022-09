FC Ehekirchen: Vorsicht vor dem Aufsteiger

Plus Der FC Ehekirchen gastiert am Sonntag beim Neuling TSV Hollenbach.

Zehn Partien hat der FC Ehekirchen in der laufenden Spielzeit der Landesliga Südwest nun absolviert. Ganze 19 von 30 möglichen Punkte hat man sich bereits erspielt, womit wohl jeder im Verein durchaus gut leben kann. Besonders beachtlich ist diese Leistung vor allem auch deshalb, weil man zum exakt selben Zeitpunkt der Vorsaison gerade einmal neun Zähler auf dem Konto hatte und im Sommer den Kader bis auf wenige Veränderungen nicht grundlegend anders zusammenstellte. Es fand keine „Rundumerneuerung“ statt, sondern vielmehr wurde das vorhandene Spielermaterial im Kader weiterentwickelt sowie die wenigen Akteure, die im Sommer zum Team dazugestoßen sind, scheinbar bestens integriert.