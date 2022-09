Landesliga Südwest

10:00 Uhr

FC Ehekirchen: Wie sich die Zeiten ändern

Plus Nach dem „Stotterstart“ in der vergangenen Saison steht der FC Ehekirchen heuer trotz zuletzt zwei Pleiten toll da. Am Sonntag geht es daheim gegen Aufsteiger TV Erkheim.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Wie sich die Zeiten und die Gefühlslage innerhalb eines Jahres doch ändern können. Vor rund zwölf Monaten verfolgte Abteilungsleiter Markus Bissinger die Auftritte „seines“ FC Ehekirchen doch ziemlich angespannt und nervös. Mit gerade einmal sechs mageren Pünktchen aus den ersten neun Partien steckte die Truppe des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle im Tabellenkeller der Landesliga Südwest fest, aus dem sie sich in den darauffolgenden Wochen und Monaten jedoch Schritt für Schritt befreiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen