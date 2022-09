Landesliga Südwest: Der FC Ehekirchen ist zurück in der Erfolgsspur

Plus Landesligist FC Ehekirchen besiegt das Schlusslicht TV Erkheim mit 6:3. Vor allem im ersten Durchgang bekommen die Zuschauer ein echtes Spektakel geboten.

Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander ist der FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht TV Erkheim kam die Panknin/Schröttle-Truppe zu einem 6:3-Erfolg.