Landesliga Südwest

21:00 Uhr

Landesliga Südwest: FC Ehekirchen will am Samstag feiern

Könnte nach seiner „Zwangspause“ am Samstag im letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Ehekirchen in den Kader zurückkehren: Ehekirchens Astrit Topalaj (rechts).

Plus Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Cosmos Aystetten soll der Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach gebracht werden.

Von Dirk Sing

Wenn es in den hiesigen Fußballligen in die entscheidende Saisonphase geht, gilt bei den Mannschaften, für die es in Sachen Auf- oder Abstieg „um die Wurst“ geht, der Rechenschieber nicht selten als der beste Freund. Nahezu sämtliche Konstellationen werden durchgerechnet, um für den „Fall der Fälle“ möglichst gewappnet zu sein.

