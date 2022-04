Michael Panknin sieht FC Ehekirchen "nicht besser als andere Teams“

Michael Panknin weiß, wie schwierig das Ziel Klassenerhalt für den FC Ehekirchen ist. Hoffnung macht eine mögliche Rückkehr von Simon Schröttle.

Michael Panknin ist keiner, der sich rein von seinen Emotionen leiten lässt. Der Trainer des FC Ehekirchen wägt die Situation eher ab, kommt dadurch zu einem Urteil.

Natürlich sei es ärgerlich, am vergangenen Sonntag gegen Geretsried einen 2:0-Vorsprung hergegeben und noch mit 2:3 verloren zu haben, sagt Panknin zwar. „Aber mit etwas Abstand muss man sagen, dass wir in anderen Spielen zuvor auch Glück hatten und sich das im Lauf einer Saison oft ausgleicht.“ Etwa zuvor gegen Gersthofen oder Mering, als Ehekirchen selbst Spiele drehte oder in der Schlussphase gewann. Zumal Panknin den zwischenzeitlichen 2:0-Vorsprung gegen Geretsried, das in Ehekirchen trotz Abstiegsgefahr einen starken Eindruck hinterließ, als „schmeichelhaft und glücklich“ bezeichnet. Daher gelte für den FCE nun: „Wir müssen die Partie abhaken und auf das nächste Spiel schauen.“

FC Ehekirchen ist doppelt gefordert

Unabhängig vom jüngsten Ergebnis seien für den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest noch ein paar Siege nötig. Zwei Punkte ist der Relegationsplatz lediglich entfernt, mehr als die Hälfte der Liga kämpft um den Klassenverbleib. „Es kann auch noch enger werden, als es schon ist, wir könnten auch auf den Relegationsplatz abrutschen“, sagt Panknin. Verhindern will der FC Ehekirchen dieses Szenario, indem er die beiden Spiele am Osterwochenende am Samstag (14 Uhr) beim SV Egg an der Günz und am Montag (17 Uhr) gegen den TSV Gilching positiv gestaltet.

Dass Egg über Qualität verfüge, hätte Ehekirchen beim 2:1-Sieg im Hinspiel erlebt, so Panknin. „Wir müssen eine Topleistung bringen, um etwas zu holen.“ Dies sei die Mindestanforderung. Selbst dann könne man aber nicht behaupten, automatisch zu gewinnen. Die Gegner seinen nun mal „ebenbürtig oder zum Teil besser als wir“.

So sind derzeit nominell starke Teams wie Geretsried oder Garmisch-Partenkirchen in der Tabelle hinter dem FCE angesiedelt. Auch gegen den FC Kempten, der zwei Punkte weniger als Ehekirchen hat, verloren die Panknin/Schröttle-Schützlinge zweimal. „Wir sind nicht besser als diese Mannschaften. Es ist ganz schwierig, in dieser Liga zu bestehen“, weiß Panknin. Die meisten Spiele seien eng und hart umkämpft, meist würden Kleinigkeiten entscheiden. „Eine kurze Phase, in der es nicht läuft, kann bereits der Genickbruch sein.“ Daher fordert Panknin für die Spiele am Wochenende volle Konzentration über 90 Minuten. Hoffnung auf eine Rückkehr macht sich Simon Schröttle, der in der Innenverteidigung zuletzt schmerzlich vermisst wurde. Nicht nur in der Abwehrarbeit, sondern auch im Spielaufbau. Mit Schröttle habe ein „spielerisches Element“ gefehlt, so Panknin. Denn gegen Geretsried fehlte es Ehekirchen oft an Mut, fußballerisch zum Erfolg zu kommen. „Da fehlt uns ein bisschen was“, sagt Panknin und spricht von einem „Entwicklungsprozess“.

