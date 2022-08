Landesliga Südwest

20:00 Uhr

Nach 5:2-Sieg in Memmingen: FC Ehekirchen grüßt von der Spitze

Plus Trotz eines 0:2-Rückstands gewinnt der FC Ehekirchen beim FC Memmingen II mit 5:2 und übernimmt damit die Tabellenführung.

Von Dirk Sing

Unglaublich, aber wahr: Der FC Ehekirchen ist in der Landesliga Südwest aktuell das Maß aller Dinge! Trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands bei der zweiten Garde des FC Memmingen behielten die Schützlinge des Spielertrainer-Duos Michael Panknin/Simon Schröttle die Ruhe und schossen am Ende einen auch in der Höhe hochverdienten 5:2-Sieg heraus, der bei besserer Chancenverwertung sogar noch deutlicher hätte ausfallen können. Mit dem nunmehr fünften „Dreier“ im siebten Punktspiel kletterte der FCE an die Tabellenspitze, gefolgt vom Titelfavoriten 1. FC Sonthofen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen