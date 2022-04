Personelle Hiobsbotschaft für den FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen muss mehrere Monate auf seinen Kapitän Nico Ledl, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, verzichten. Am Samstag geht es zum SC Olching.

Schlechte Nachrichten für den FC Ehekirchen. Der Landesligist muss im Saisonendspurt auf seinen Kapitän verzichten. Nico Ledl hat sich beim 3:2-Sieg gegen den SV Mering am vergangenen Sonntag einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt lange Zeit aus.