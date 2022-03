Sieg nach Rückstand: VfR Neuburg beweist Moral

Die Lilaweißen zeigen gegen den FC Kempten eine kämpferisch starke Leistung und drehen in einer hitzigen Partie ein 1:2 in einen 3:2-Erfolg.

Der VfR Neuburg hat die direkten Abstiegsplätze der Landesliga Südwest mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Kempten verlassen. Dabei gelang es, einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand zu drehen. Die Schlussphase überstanden die Lilaweißen trotz Unterzahl.

Obwohl die Ausgangslage für die Mannschaft von Alexander Egen vor dem Spiel schlecht aussah, setzte der zu dem Zeitpunkt Tabellenvorletzte den Neunten von Anfang an unter Druck und kam in der zweiten Spielminute schon zur ersten Großchance. Michael Belousow köpfte den Ball jedoch knapp über das Tor. Der Spielfluss wurde danach jedoch durch viele Fehlpässe und kleinere Fouls gestört. Bis zur 30. Spielminute kam es außerdem zu kaum gefährlichen Torchancen. Kempten meldete die erste Großchance in der 30. Minute, als Topscorer Thomas Rathgeber den Ball ebenfalls per Kopf knapp über das Tor platzierte.

Doch auch danach wurde das Spiel oft durch grobe Fouls unterbrochen. Den nächsten etwas größeren Aufreger gab es kurz vor der Halbzeit. Nach einem umstrittenen Foul an Matthias Riedelsheimer gab Schiedsrichter Stephan Czepluch Elfmeter für Neuburg. Diesen verwandelt Fabian Scharbatke sicher zum 1:0 (45.).

VfR Neuburg geht erneut in Führung

Ohne Wechsel spielten die Neuburger auch in der zweiten Halbzeit weiterhin stark auf und kamen in der 49. Minute zu einer riesigen Chance. Doch Kemptens Torhüter Yannick Rakiecki parierte den Kopfball von Nico von Swiontek Brzezinski durch eine starke Parade.

Im Anschluss wendete sich das Blatt und Kempten drehte binnen weniger Minuten die Partie. In der 54. Minute nutzten die Allgäuer einen Ballverlust von Neuburg aus, Christopher Duchardt erzielte nach einem Konter das 1:1. Fünf Minuten später setzte sich Bahadir Yilmaz gut gegen zwei Gegenspieler durch und legte auf Thomas Rathgeber ab, welcher mit seinem achten Saisontreffer das 1:2 erzielte (59.).

Der VfR zeigte sich jedoch nur wenig geschockt und kam in der 67. Minute zum 2:2-Ausgleich. Eine Freistoß-Flanke von Julian Mayr rutschte unhaltbar in die lange Ecke. Für die Lilaweißen kam es sogar noch besser. Nur drei Minuten später trafen sie erneut nach einem Freistoß. Nico von Swiontek Brzezinski vollendete nach Vorlage von Matthias Riedelsheimer zum 3:2 (70.).

Entschieden war die Partie damit noch nicht. Zumal sich Julian Mayr sich mit einem weiteren unnötigen Foul die Gelb-Rote Karte abholte. Gefährlich wurden die Kemptener trotzdem nicht und so holte der VfR einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf.

Trainer Alexander Egen lobte nach dem Spiel den „Teamgeist der Mannschaft“ und glaubt gerade nach diesem Spiel umso mehr an den direkten Klassenerhalt.

VfR Neuburg Jozinovic – Stegmeir, Riedelsheimer, Scharbatke (63. Coklar), Heckel, von Swiontek Brzezinski, Makalic, Mayr, E. Belousow (57. Habermeyer) , M. Belousow (87. Christl), Bader.