TSV Nördlingen ist für den FC Ehekirchen eine Nummer zu groß

Der FC Ehekirchen verliert gegen den neuen Spitzenreiter nach einem Doppelpack von Alexander Schröter mit 0:2.

Nichts zu holen gab es für den FC Ehekirchen in der Landesliga Südwest gegen den TSV Nördlingen. Der neue Tabellenführer erwies sich als zu stark und gewann vor 257 Zuschauern verdient mit 2:0. Der FCE belegt damit Rang 13, der Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze beträgt drei Punkte.

Der Gastgeber musste gegen den Aufstiegskandidaten unter anderem auf Innenverteidiger Simon Schröttle verzichten. Von Beginn an gab Nördlingen den Ton an und ging bereits in der fünften Minute in Führung. Nach einem Befreiungsschlag der Hintermannschaft schaltete Alexander Schröter am schnellsten und schob den Ball letztlich aus 14 Metern ins leere Tor. Nach acht Minuten hätte Nördlingen mit 2:0 führen müssen, jedoch rettete Astrit Topalaj für den schon geschlagenen Torhüter Simon Lenk auf der Linie. Danach sendete der FC Ehekirchen das erste Lebenszeichen. Pascal Schittler setzte sich schön durch, jedoch ging sein Schuss genau auf Gästekeeper Daniel Martin.

FC Ehekirchen kassiert das 0:2

Die nächste Chance gehörte Mitte der ersten Hälfte wieder dem Gast. Simon Gruber köpfte nach einer Flanke an den Ehekirchener Querbalken. Die nächste Einschussmöglichkeit für Nördlingen hatte im Anschluss erneut Alexander Schröter, der nach einer gelungen Kombination knapp am FCE-Gehäuse vorbeischoss. Somit blieb der Gastgeber in der Partie.

Im zweiten Abschnitt kam das Heimteam dann besser ins Spiel. Max Seitle kam zunächst nach einer Vorlage von Schittler zum Torschuss aus der Drehung, verfehlte aber das Tor. Danach setzte sich Schittler durch, sein Schuss aus 14 Metern ging jedoch weit über das Tor.

Danach wurde Nördlingen wieder stärker. In der 66. Minute hielt Lenk einen Freistoß von Gruber, der Nachschuss zappelte jedoch im Tor. Zur Freude der Heimfans signalisierte der Assistent Abseits, wodurch es beim 0:1 blieb. Ein paar Zeigerumdrehungen später war es dann jedoch soweit. Nach einem Pfostenschuss reagierte Alex Schröter am schnellsten und vollstreckte mit seinem zweiten Tor zum vorentscheidenden 0:2. (74.). Ehekirchen gab sich nicht geschlagen und hätte verkürzen können. In der 83. Minute flankte Christoph Hollinger von der linken Seite in den Strafraum, Sturmtank Gabriel Hasenbichler köpfte jedoch knapp übers Tor.

Für den FC Ehekirchen geht es am kommenden Wochenende mit einem richtungsweisenden Spiel im Abstiegskampf weiter. Am Sonntag (14.15 Uhr) gastieren die Panknin/Schröttle-Schützlinge beim Tabellen-14. und direkten Verfolger SV Bad Heilbrunn. (bis)

FC Ehekirchen Lenk – Labus, Hackenberg, C. Hollinger, Panknin, Topalaj, Avdic (81. J. Hollinger), Müller (73. Schaller), Seitle (63. Rutkowski), Hasenbichler, Schittler.