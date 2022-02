Landesliga Südwest

17:27 Uhr

VfR Neuburg glaubt an die eigene Stärke

Es geht wieder los: Sebastian Stegmeir (vorne) startet mit dem VfR Neuburg am Samstag in die Restsaison. Die Lilaweißen sind beim FC Memmingen II zu Gast.

Plus Die Lilaweißen belegen einen Abstiegsplatz. 14 Spiele verbleiben, um das Ziel Klassenerhalt zu verwirklichen. Was sich im Winter getan hat und warum Trainer Alexander Egen zuversichtlich ist.

Von benjamin sigmund

14 Spiele stehen für den Fußball-Landesligisten VfR Neuburg noch auf dem Programm. In diesen sollen die nötigen Punkte geholt werden, um den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest noch zu schaffen. Die NR hat die Lilaweißen vor dem Start am Samstag (14 Uhr) beim FC Memmingen II unter die Lupe genommen.

