VfR Neuburg: Glückliches Remis nach Drei-Tore-Führung

Der VfR Neuburg kommt beim FC Memmingen II nur zu einem 3:3-Unentschieden, muss damit aber am Ende zufrieden sein.

Trotz einer 3:0-Führung nach 13 Minuten musste sich Fußball-Landesligist VfR Neuburg im „Kellerduell“ bei der zweiten Vertretung des FC Memmingen mit einem 3:3-Unentschieden zufriedengeben. Am Ende war es aus Sicht der Lilaweißen sogar ein glücklicher Punktgewinn.

Die Schützlinge von Trainer Alexander Egen erwischen einen Auftakt nach Maß. Nach einer Flanke von Sebastian Stegmeir stand Fabian Scharbatke goldrichtig und schob den Ball aus kurzer Distanz ein. Bereits zwei Zeigerumdrehungen später legten die Gäste nach. Eine schöne Freistoßflanke von Scharbatke drückte Matthias Riedelsheimer zum 0:2 ins gegnerische Gehäuse. Doch damit nicht genug. In der 13. Minute ließen die Neuburger sogar den dritten Treffer folgen: Nach einer Riedelsheimer-Ecke traf Yannick Woudstra per Kopf genau in den Winkel. Was für ein Start!

Die Allgäuer tauchten in der 20. Minute erstmals gefährlich vor dem VfR-Kasten auf. Emirhan Baysal kam freistehemd zum Schuss, doch Marco Bader konnte das Spielgerät gerade noch von der Linie kratzen. Den Nachschuss von Hasan Akcakaya wehrte Schlussmann Dominik Jozinovic ab. Der 1:3-Anschlusstreffer fiel dann in der 29. Minute: Bei einem Freistoß von Thilo Wilke reagierte Altin Maxhuni am schnellsten und überwand Jozinovic.

Angriff auf Angriff rollt in Richtung VfR-Gehäuse

Nun rollte Angriff auf Angriff auf das Neuburger Tor. Tiziano Mulas hatte dabei gleich zweimal die Chance, den zweiten Memminger Treffer zu erzielen. In der 34. Minute zielte er jedoch über die Querlatte, ehe 120 Sekunden später Jozinovic stark reagierte. Unmittelbar vor den Pausenpfiff war es aber doch soweit. Nach einem Pass von Akcakaya war Wilke zur Stelle und vollendete zum 2:3 (44.).

Nach dem Wiederbeginn kam von den Gästen, die auf ihren spielenden Co-Trainer Sebastian Habermeyer verzichten mussten, nur noch wenig. In der 50. Minute versuchte sich Musa Youssef mit einem Schuss aus 13 Metern, konnte aber Jozinovic nicht überwinden. Auch Baysal, der in der 62. Minute alleine vor dem Neuburger Gehäuse aufgetaucht war, ging mit seiner Chance zu fahrlässig um. Dennoch sollte der Ausgleich nicht lange auf sich warten lassen. Bei einem Gewühl im Strafraum traf Baysal aus kurzer Entfernung zum 3:3.

VfR Neuburg in der Schlussphase im Glück

Nun wollten die Gastgeber den Sieg. Glück für die Oberbayern, dass Baysal nur den Pfosten traf (75.). Kurz darauf tauchte Musa frei vor dem VfR-Kasten auf, drosch den Ball aber vorbei. Die Gelegenheit in dieser Partie hatte schließlich Baysal. Mit seinem Schlenzer in der 81. Minute scheiterte der FCM-Akteur jedoch an Jozinovic. (heiß)

VfR Neuburg: Jozinovic, S. Stegmeir, Riedelsheimer, Scharbatke (69. Coklar), Heckel, Von Swiontel-Brzezinski, Woudstra, Makalic (60. M. Belousow), J. Mayr, Klink (60. E. Belousow), Bader.