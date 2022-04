VfR Neuburg jubelt nach spätem Elfmetertor

Landesliga Südwest Der VfR Neuburg holt mit einem 1:0-Sieg gegen Bad Heilbrunn drei Punkte im Abstiegskampf. Torhüter Dominik Jozinovic hält den Sieg für die Lilaweißen fest.

Großer Jubel und Erleichterung herrschten am Samstag beim VfR Neuburg. Dank einem Elfmetertor in der 88. Minute von Michael Belousow gewannen die Lilaweißen mit 1:0 gegen den SV Bad Heilbrunn und zogen in der Tabelle am Gegner vorbei. Bei einem Remis wären die Neuburger in der Landesliga Südwest auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht, weil der FC Memmingen II sein Spiel gegen den SC Olching ebenfalls gewann.

Den besseren Start im Abstiegsduell erwischten die Gäste aus Bad Heilbrunn. Maximilian Lechner bot sich in der dritten Minute die erste Möglichkeit, doch er verfehlte das Tor. Direkt im Gegenzug verfehlte auf der Gegenseite Michael Belousow das Gehäuse der Gäste knapp. Noch näher kamen die Lilaweißen einem Treffer in der 15. Minute. Sebastian Habermeyer schlenzte an der Mauer vorbei, doch der Ball landete lediglich am Pfosten. Stürmer Fabian Scharbatke hätte ebenfalls treffen können. Er lief allein auf den Gästetorhüter zu, konnte diesen aber nicht überwinden (40.).

Jozinovic hält VfR Neuburg im Spiel

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste aus Heilbrunn auf. In der 49. Minute tauchte Maximilian Lechner alleine vor VfR-Torhüter Dominik Jozinovic auf, wuchtete den Ball aber übers Tor. Die größte Chance auf die Führung der Gäste hatte hatte Maximilian Schnitzelbaumer, der den Ball aus acht Metern neben das leere Neuburger Tor bugsierte (58.). In der 60. Minute tauchte wieder Lechner vor dem Tor der Neuburger auf, konnte Jozinovic – dem wohl besten Akteur des VfR – nicht überwinden. Der VfR-Torhüter war im Anschluss auch erneut gegen Schnitzelbaumer (62.) und Benedikt Specker (63.) bei guten Chancen zur Stelle. In der 69. Minute tauchten dann wieder einmal die Gastgeber vor dem Kasten auf, doch Michael Belousow brachte den Ball auch nicht im Tor unter. Bad Heilbrunn war in den folgenden Minuten dem Führungstreffer weiterhin näher. Zweimal stand Specker allein vor Jozinovic, doch der Neuburger Schlussmann verhinderte einen Rückstand (71., 85.).

Somit konnte der VfR in der Schlussphase den Lucky Punch setzen. Einen Schuss von Julian Mayr währte ein Bad Heilbrunner Verteidiger im Sechzehner mit der Hand ab (88.). Den Elfmeter verwandelte Michael Belousow zum Siegtreffer. Eine Minute später verpasste der eingewechselte Philippe Bauer das 2:0, als er nur das Außennetz traf. Dies wäre beinahe noch bestraft worden. Doch Marcel Pappritz verpasste in der 90. Minute den Ausgleich.

Somit holte der VfR drei eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf. Weiter geht es für die Lilawießen am Mittwoch (18.15 Uhr), wenn sie im Toto-Pokal beim FC Ehekirchen zu Gast sind. (heiß)

VfR Neuburg Jozinovic – Stegmeir, Eberwein, Scharbatke (46. Christl), Heckel (5. Woudstra), von Swiontek, Habermeyer, E. Belousow (46. Mayr), Rutkowski (63. Coklar), M. Belousow, Klink (71. Bauer).