Landesliga Südwest

19:00 Uhr

VfR Neuburg nach dem Debakel: „Ein Stück weit peinlich“

Plus Alexander Egen will die 1:8-Niederlage beim FC Ehekirchen schnell aus dem Kopf bekommen. Mit dem VfR Neuburg gastiert er am Sonntag beim SV Mering.

Von benjamin sigmund

Noch einige Minuten nach der 1:8-Niederlage im Pokal beim FC Ehekirchen saß Alexander Egen am Mittwochabend konsterniert auf der Bank. Gut geschlafen habe er danach nicht, das Debakel habe ihn nachhaltig beschäftigt, so der Trainer des VfR Neuburg.

