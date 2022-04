Fußball-Landesliga Südwest

vor 56 Min.

VfR Neuburg: Nachwuchskicker drängen sich auf

Plus Beim VfR Neuburg sammeln Spieler aus der A-Jugend erste Erfahrungen bei den Herren. Wie Alex Egen sie einschätzt und was er vom Spiel gegen Bad Heilbrunn erwartet.

Von benjamin sigmund

Auch mit ein paar Tagen Abstand ist Alexander Egen mit der Punktausbeute des VfR Neuburg am Osterwochenende nicht wirklich zufrieden. „Zwei Punkte sind klar zu wenig. Sechs Zähler waren näher als null“, sagt der Trainer der Lilaweißen. Bei Tabellenführer TSV Nördlingen hatte der VfR in der Schlussphase den 1:1-Ausgleich hinnehmen müssen, beim torlosen Remis gegen Schlusslicht Cosmos Aystetten vergab er in den letzten Minuten den Siegtreffer.

