Landesliga Südwest

10:05 Uhr

VfR Neuburg: Nichts Genaues weiß man nicht

Auf seinen Torriecher muss der VfR Neuburg beim schweren Auswärtsmatch in Ichenhausen verzichten: Angreifer Fabian Scharbatke (Mitte), der sich ebenso wie einige seiner Teamkollegen mit dem Corona-Virus infiziert hat.

Plus Auch vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Ichenhausen hat der VfR Neuburg mit Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft zu kämpfen.

Von Dirk Sing

Neuburg Wenn der VfR Neuburg am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenvierten SC Ichenhausen gastiert, dann ist aktuell nur eines sicher: Dass nichts sicher ist! Bereits am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mussten die Lilaweißen mit den Folgen einer mittelschweren Corona-Welle klarkommen.

