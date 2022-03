Fußball-Landesliga Südwest

18:45 Uhr

VfR Neuburg will den nächsten „Großen“ ärgern

Hinter seinem Mitwirken am Samstag gegen Sonthofen steht noch ein Fragezeichen: VfR-Abwehrspieler Fabian Heckel (Mitte), der zuletzt in Ichenhausen verletzungsbedingt ausgewechselt wurde.

Plus Der VfR Neuburg hat aus dem 1:0-Sieg in Ichenhausen viel Selbstvertrauen geschöpft. Das soll sich am Samstag gegen den Tabellenzweiten 1. FC Sonthofen auszahlen.

Von Dirk Sing

Alexander Egen redet erst gar nicht um den heißen Brei. Als der Trainer des Fußball-Landesligisten VfR Neuburg nochmals rückblickend auf den 1:0-Erfolg am vergangenen Wochenende beim SC Ichenhausen angesprochen wird, spricht er von einem „überlebenswichtigen“ Sieg. Warum? „Ganz einfach“, so Egen, „wenn man die Ergebnisse unserer Konkurrenten im Abstiegskampf sieht, wäre eine Niederlage alles andere als glücklich gewesen“.

