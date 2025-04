Landesliga Südwest: Weiter kein Aufatmen für den FC Ehekirchen

Auch gegen den Tabellenzweiten FC Gundelfingen konnte der FC Ehekirchen am Samstag keine Erlösung finden.. Das Team von Daniel Biermann und Christoph Hollinger muss weiter auf den ersten Punktgewinn im Jahr 2025 warten. Dabei stand der FCE in Gundelfingen sogar früh in Führung. In der zweiten Halbzeit legten die Gegner allerdings einen Gang zu und Ehekirchen musste sich mit einem 1:4 geschlagen geben. Bereits im Hinspiel hatte Ehekirchen gegen Gundelfingen mit einem 0:3 verloren.

