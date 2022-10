FC Ehekirchen beim „Team der Stunde“

Plus Landesligist FC Ehekirchen gastiert am Sonntag bei der "Zweiten" des FV Illertissen.

Der FC Ehekirchen musste am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den TSV Gersthofen (0:4) seine vierte Saison-Niederlage hinnehmen. Dass es den FCE nun ausgerechnet gegen den TSV um Ex-Coach Gerhard Hildmann erwischte, war – vor allem in dieser Höhe – nicht unbedingt zu erwarten.