3:4 gegen HC Pustertal: ERC Ingolstadt leistet sich zu viele Fehler

Bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung im Testspiel gegen den HC Pustertal lädt der ERC Ingolstadt den Gegner im Mitteldrittel zum Toreschießen ein.

Der ERC Ingolstadt hat seine erste Partie beim Vinschgau-Cup 2022 in Latsch (Südtirol), wo sich die Panther seit Montag im Trainingslager befinden, verloren. Am Freitagabend unterlag das Team von Cheftrainer Mark French den HC Pustertal aus der „Ice Hockey League“ mit 3:4 (1:0, 1:3, 1:0) nach Verlängerung. Am Sonntag (18 Uhr) steht an gleicher Stelle die zweite Partie gegen den HCB Südtirol Foxes auf dem Plan.

Im Duell mit dem Kontrahenten aus Bruneck (HC Pustertal) hatte French seine Angriffsformationen gegenüber den vorangegangenen Testspielen erneut umgebaut. Zu den festen „Pärchen“ Frederik Storm/Justin Feser (Charles Bertrand) und Brian Gibbons/Wayne Simpson (McGinn) stellte der Ingolstädter Coach zwei weitere Import-Akteure. Nicht mit dabei waren indes Verteidiger Ben Marshall und Stürmer Marco Friedrich, die diesmal eine „Verschnaufpause“ bekamen und am Sonntag wieder entsprechend eingreifen sollen.

Jerome Flaake bringt den ERC Ingolstadt in Führung

Die Panther dominierten von Beginn an das Geschehen, während der HC Pustertal zunächst Probleme hatte, einen geregelten Aufbau zu starten. Einziger Makel aus ERCI-Sicht: Zu mehr als dem Führungstreffer von Jerome Flaake (8.) reichte es im ersten Abschnitt trotz zahlreicher guter Chancen nicht. Selbst eine rund 80-sekündige doppelte Überzahl ließen die Ingolstädter ungenutzt verstreichen.

So überlegen die Panther in den ersten 20 Minuten agierten, so fehlerhaft traten sie im Mittelabschnitt auf. Die Konsequenz: Der HC Pustertal machte aus einem Rückstand eine 3:2-Führung, wobei allen Gegentoren Fehler des ERCI vorausgingen. Bei Raphael Andergassens 1:1 patzte Kevin Reich (23.), während das Defensiv-Verhalten bei den Treffern von Olivier Archambault (24.) und Aaron Luchuk (39.) ungenügend war. Dazwischen hatte zumindest noch Ingolstadts Tye McGinn getroffen (28.). Nachdem Wojciech Stachowiak im Schlussdrittel für den 3:3-Ausgleich in Überzahl gesorgt hatte (43.), ging es in die Verlängerung – und dort gelang Andergassen nach 124 Sekunden das HC-Siegtor (63.).

ERC Ingolstadt: Reich – Gnyp, Wagner; Bodie, Hüttl; Quaas, Edwards, Jobke – Storm, Feser, Bertrand; McGinn, Gibbons, Simpson; Krauß, Höfflin, Flaake; Henriquez-Morales, Stachowiak, Brune. – Tore: 1:0 Flaake (8.), 1:1 Andergassen (23.), 1:2 Archambault (24.), 2:2 McGinn (28.), 2:3 Luchuk (39.), 3:3 Stachowiak (43./PP), 3:4 Andergassen (63.).