Laufen

17:45 Uhr

Läufer Hans-Jürgen van Gemmeren hat auch mit 70 Jahren große Ziele

Plus Der Unterhausener Hans-Jürgen van Gemmeren hat beim Sport-In-Laufcup in seiner Altersklasse souverän den ersten Platz belegt. Welche Ziele der 70-Jährige für das kommende Jahr hat und was er anderen Senioren rät.

Von Adrian Hauk Artikel anhören Shape

Mit 70 Jahren an einem Marathon teilzunehmen, scheint für die Mehrheit aller Senioren undenkbar. Hans-Jürgen van Gemmeren zeigt jedoch, dass auch in diesem Alter der Körper zu enormen Leistungen wie diesen fähig ist.

Der Unterhausener nimmt regelmäßig an Laufwettbewerben teil und agiert zusätzlich als Trainer beim TSV Neuburg. Sein bisher größter Erfolg: Ein Marathon in zwei Stunden und 25 Minuten. Für ihn als „ehemaliger normaler Arbeitnehmer und nur Freizeitakteur beim Laufen“, wie er selbst sagt, ist dies eine durchaus beachtliche Zeit. Die Leidenschaft zum Laufen hat van Gemmeren schon vor 45 Jahren entdeckt. So bestritt der Senior bereits 100-Kilometer-Läufe und trainierte auch bei verschiedenen Vereinen wie dem MBB Augsburg oder Viktoria Augsburg in einem Leistungskader.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen