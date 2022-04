TSV Neuburg lädt zum Frühjahrswaldlauf

Rund 300 Athleten werden am 16. April erwartet. Wie die Veranstaltung abläuft und sich Sportler anmelden können.

Der SPORT-IN-Laufcup ist mit dem Schanzer-Seelauf erfolgreich in die diesjährige Laufsaison gestartet. Der zweite Test zur Laufserie wird am Karsamstag, 16. April, in Neuburg stattfinden. Nach zwei langen Jahren mit der Pandemie und ohne regelmäßige Wettkämpfe freuen sich die Veranstalter des TSV 1862 Neuburg, ihr Event als gewohnten Frühjahrslauf im Englischen Garten durchführen zu können. Es werden daher starke Läuferinnen und Läufer aus der Region erwartet.

Um 13.30 Uhr beginnt der Schnupperlauf (ohne Zeitnahme) für Kinder U 8 (Jahrgang 2015 und jünger) über 400 Meter. 15 Minuten später folgen die Läufe in der Schülerklasse U 10 (Jahrgänge 2013/2014) über 800 Meter (zwei Stadionrunden). Um 14 Uhr geht der Nachwuchs der Klasse U 12 (Jahrgänge 2011/ 2012) an den Start, für sie wartet eine Runde über 1,7 Kilometer im Englischen Garten. Den gleichen Kurs absolvieren die Klassen U 14 und U 16 (Jahrgänge 2007 bis 2010) um 14.30 Uhr. Der Hauptlauf über zwei Runden im Englischen Garten (7,8 Kilometer) startet um 15.30 Uhr, dieser ist für die Jugend U 18 und U 20 (Jahrgänge 2003 bis 2006) sowie für Frauen und Männer (Jahrgänge 2002 und älter) vorgesehen. Es wird bei den Erwachsenen eine Altersklassenwertung bis M/W80 durchgeführt.

Frühjahrswaldlauf: So läuft die Anmeldung

Der Veranstalter bittet um Einhaltung der gängigen Corona-Regeln, insbesondere um den 1,5-Meter-Abstand zu anderen Personen. Nach dem Rennen werden Getränke und Obst für die Teilnehmer bereitgestellt. Urkunden und Sachpreise werden allen Schülern und Jugendlichen bei der Siegerehrung überreicht. Für die Sieger des Hauptlaufes warten ebenfalls Urkunden und Sachpreise.

Meldungen sind bereits online beim Zeitnehmer Zeitgemaess unter www.zeitgemaess.info möglich. Andere Anmeldemöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 13. April um 23.59 Uhr. Nachmeldungen sind bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Für Fragen steht per E-Mail Anton Lautner unter anton.lautner@web.de zur Verfügung. Der TSV 1862 Neuburg legt Wert darauf, dass am Lauf durch den Englischen Garten jeder Freizeitsportler teilnehmen kann. (al)