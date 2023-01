46. Neuburger Silvesterlauf: Gelungene Premiere mit „Knalleffekt“

Plus Beim 46. Neuburger Silvesterlauf liefen erstmals die Fäden bei der 2. Abteilungsleiterin des TSV Neuburg, Uli Rogler, zusammen. Mit 432 Startern, tollen Bedingungen und einem siegreichen Lokalmatador lief alles perfekt.

Eine bessere Premiere hätte sich Uli Rogler wahrlich nicht wünschen können. Als die letzten Teilnehmer des 46. Neuburger Silvesterlaufs am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr langsam auf der TSV-Anlage im Englischen Garten eintrudelten, reichte bereits ein Blick in das Gesicht der 2. Abteilungsleiterin des TSV Neuburg, um Auskunft über ihren aktuellen Gefühlszustand zu erhalten. Angesprochen auf ihr erstes Resümee, platzte es aus Rogler regelrecht heraus: „Absolut gigantisch! Wenn man sieht, mit welchem Strahlen sowohl die Erwachsenen als auch vor allem die vielen Kinder bei der Sache waren, dann geht einem das Herz auf – und es ist zugleich ein toller Beweis, warum man das Ganze macht.“