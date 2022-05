Leichtathletik

18:00 Uhr

Erfolgreicher Re-Start beim Ingolstädter Halbmarathon

Plus HRund 1200 Läuferinnen und Läufer machten sich auf die 21,1 Kilometer lange Strecke. Darunter auch der Neuburger Anton Lautner, der seine Erfahrungen und Erlebnisse in diesem Bericht schildert.

Von Anton Lautner

Nach zwei Jahren, in denen die Pandemie nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch im Privaten wenig zugelassen hat, ist für viele Laufenthusiasten der Ingolstädter Halbmarathon ein Re-Start. Zwei Rennen des Sport-IN Laufcups, darunter unser Frühjahrslauf des TSV Neuburg, gaben schon ein erstes Zeichen: Der Nachwuchs glänzt mit Teilnehmerzahlen wie eh und je, während im Erwachsenen-Bereich – gerade bei den Älteren – noch Vorsicht und Zurückhaltung dominieren, wenn es um die Teilnahme bei großen Laufevents geht. So auch am Samstag in Ingolstadt. Die Zahl der Startenden geht auf gut 1200 Personen zurück. „Ein Anfang ist damit aber gemacht“, so Ralf Schmiedeke, der die Gesamtleitung des sportlichen Events von Roland Muck übernommen hat.

