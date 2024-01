Leichtathletik

Serientäter und Premiere beim 47. Neuburger Silvesterlauf

Plus Der Neuburger Bastian Glockshuber und die Oberhauserin Lisa Basener enteilen ihrer Konkurrenz. Insgesamt 426 Teilnehmer sorgen für ein tolles Feld.

Eigentlich zählt sich Bastian Glockshuber nicht wirklich zu jener Spezies, die sich „Frühaufsteher“ nennt. „Wenn ich die Gelegenheit habe, länger liegen zu bleiben, dann nutze ich das in der Regel schon aus“, verrät der 33-Jährige. Doch besondere Ereignisse erfordern eben auch bei ihm besondere Maßnahmen. Nachdem die 47. Auflage des Neuburger Silvesterlaufs diesmal – im Gegensatz zu den vorangegangenen Veranstaltungen – am Vormittag (der Hauptlauf wurde um 11 Uhr gestartet) durchgeführt wurde, musste der bis dato vierfache Triumphator, der seit etlichen Jahren schon im Triathlon-Sport fest und überaus erfolgreich beheimatet ist, mit seiner Routine und Gewohnheit brechen.

„Grundsätzlich wäre es mir schon lieber gewesen, wenn der Lauf erneut am Nachmittag stattgefunden hätte“, grinst Glockshuber, der allerdings aufgrund seiner mittlerweile großen Erfahrung letztlich auch keine Probleme hatte, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. „Nachdem ich in den zurückliegenden Wochen keinen Wettkampf absolviert habe, war ich selbst etwas gespannt, wie es laufen würde. Im Nachhinein bin ich sehr zufrieden, auch wenn ich schon gerne eine Zeit um 18.30 Minuten gelaufen wäre“, resümiert der Lokalmatador, der für den gastgebenden TSV Neuburg an den Start gegangen war.

