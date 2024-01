TSV-Abteilungsleiterin Ulrike Hetmanek-Rogler: „Die Läufer haben uns beim Silvesterlauf die Bude eingerannt“

Plus Interview mit der Leichtathletik-Abteilungsleiterin des TSV Neuburg, Ulrike Hetmanek-Rogler, nach dem 47. Neuburger Silvesterlauf.

Ulrike Hetmanek-Rogler, wie fällt Ihr Fazit des 47. Silvesterlaufs des TSV Neuburg aus?

Hetmanek-Rogler: Es war kalt (lacht) – gerade im Vergleich zum vergangenen Jahr! Ich denke trotzdem, dass es den vielen Läuferinnen und Läufern richtig getaugt hat, zumal sie sich ja entsprechend bewegen konnten. Auch was die Organisation betrifft, hat wieder alles toll geklappt. Wir sind diesbezüglich einfach ein tolles Team.