TSV Neuburg ist drittstärkstes Team

Beim 25. Sport-IN-Laufcup schafft es der Verein auf das Podest. In den Klassenwertungen stellt er mit Anton Lautner und Tom Lindel zwei Sieger. Warum die Veranstaltungsreihe mit Schwierigkeiten klarkommen musste und wie es im Jahr 2022 weitergeht.

Der 25. Sport-IN-Laufcup ist entschieden und gehört nunmehr der Geschichte an. In der Mannschaftswertung holte sich der TSV Neuburg in der Endwertung den dritten Platz hinter dem MTV Ingolstadt und dem TV Geisenfeld.

Coronabedingt hatte die Serie kurzfristig umgeplant werden müssen. Die Rennen in Buxheim, Kasing und am Reisberg wurden ersatzlos gestrichen, die in Ingolstadt, Neuburg und Gaimersheim konnten nach einer Verlegung auf den Spätsommer und Herbst durchgezogen werden und nur die Events in Hitzhofen und Geisenfeld fanden am angestammten Termin statt. Der Lionslauf von Eichstätt nach Neuburg komplettierte die Serie.

Im Vergleich zu 2019 ging nur die Hälfte der Athleten auf die Laufpiste. Finanziell lohnte sich der Aufwand für die Veranstalter kaum, ein Gewinn für die Vereine blieb nicht übrig. „Uns war wichtig, die Serie durchzuziehen, denn eine zweijährige Pause wäre fatal gewesen und hätte womöglich das Ende des Cups bedeutet“, sagt Karl Eberle vom Lifepark Max Ingolstadt, der als Gesamtorganisator des Laufcups den Job vom Begründer Roland Muck (Sport IN) übernommen hatte.

Das Endklassement zählt daher mit weniger als 150 Teilnehmern nur ein halb so großes Feld wie 2019. Während der Nachwuchs zur Überraschung aller Veranstalter noch recht zahlreich angetreten war, blieben von den Erwachsenen viele zu Hause. Einerseits waren diese bezüglich der Corona-Regeln „laufmüde“, andere waren einfach nur vorsichtig.

Die geplante Siegerehrung als „Open Air“-Veranstaltung beim MTV Ingolstadt musste kurzfristig abgesagt werden, soll aber als „Kick-Off“ im März 2022 nachgeholt werden, denn, so Karl Eberle, „eine Übersendung der Urkunden und Auszeichnungen per Post wäre uns zu unpersönlich und den Siegern und besten Teams nicht würdig“.

Zwei Siege sowie drei zweite und zwei dritte Ränge holte sich der TSV Neuburg in der Endabrechnung der Klassenwertung. Recht erfolgreich zeigten sich Tom Lindel und Anton Lautner mit ihren Siegen in der jeweiligen Kategorie. Den Sprung aufs Siegerpodest gelang Justus und Vinzenz Fortner, Petra Mayr, Stefan Heckl und Hans-Jürgen van Gemmeren.

Spannend bis zum Schluss blieb die Vereinswertung. Während die Teams des MTV Ingolstadt (2316 Punkte) und TV Geisenfeld (1755) schon frühzeitig der Konkurrenz enteilten, konnte sich der TSV Neuburg erst am Ende der Serie mit 1571 Punkten auf den dritten Platz vorarbeiten, denkbar knapp vor dem SV Kasing (1555) und der DJK Ingolstadt (1503).

Mit Henriette Appel kam eine der wenigen Athleten vom TSV Neuburg, die alle sieben Läufe gefinisht haben. Die Betreuer um Siegfried Stachel, Hermann Schottnar und Michael Tragl motivierten Jung und Junggebliebene zur geschlossenen Mannschaftsleistung.

Cupwertung Männer 19. Stefan Heckl 351 P.; 26. Anton Lautner 320; 27. Kai Golowko 317; 44. Hans-Jürgen van Gemmeren 184.

Cupwertung Frauen 11. Petra Mayr 424; 19. Henriette Appel 348.

Schülerinnen U10 6. Hannah Knospe 64; 8. Klara Lindel 58; U12 6. Emma Rogler 62; 9. Sonja Appel 42; 10. Sophia Maile 26; U14 5. Annalena Maile 68.

Schüler U10 1. Tom Lindel 200; U12 3. Justus Fortner 92; U14 3. Vinzenz Fortner 118.

Frauen W50 5. Henriette Appel 77; W55 2. Petra Mayr 117.

Männer M40 6. Kai Golowko 64; M45 2. Stefan Heckl 117; M60 1. Anton Lautner 185; M65 2. Hans-Jürgen van Gemmeren 145.

2. April Schanzer Seelauf; 16. April Frühjahrslauf Neuburg; 14. Mai Donaudammlauf Ingolstadt; 3. Juni Neuberglauf Kasing; 17. Juli Ilmtallauf Geisenfeld; 29. Juli Waldlauf Hitzhofen; 10. September Hellerberglauf Buxheim; 25. September Reisberglauf Gaimersheim.