Leon Hüttl, Verteidiger des ERC Ingolstadt, will künftig noch mehr Verantwortung übernehmen

ERC Ingolstadt

ERCI-Verteidiger Leon Hüttl: „Mehr Verantwortung? Das ist mein Anspruch!“

National-Verteidiger Leon Hüttl hat sich in seinen vier Jahren beim ERC Ingolstadt zum absoluten Führungsspieler entwickelt. Im NR-Interview spricht der 24-Jährige unter anderem über seine Vertragssituation, seinen Kumpel Wojciech Stachowiak sowie das Trainingslager in Latsch.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Bester Laune: Trotz aller Anstrengungen geht Panther-Verteidiger Leon Hüttl (vorne) auch bei den Einheiten im Trainingslager in Latsch immer mit großem Einsatz voran.
    Bester Laune: Trotz aller Anstrengungen geht Panther-Verteidiger Leon Hüttl (vorne) auch bei den Einheiten im Trainingslager in Latsch immer mit großem Einsatz voran. Foto: Johannes Traub

    Leon Hüttl, der ERC Ingolstadt ist noch bis einschließlich Sonntag in Latsch. Sind Sie grundsätzlich ein Befürworter solcher Trainingslager oder würden Sie die Vorbereitung lieber komplett in heimischen Gefilden absolvieren?
    LEON HÜTTL: Ich finde es perfekt hier in Latsch. Als Mannschaft hast du ein bisschen etwas von allem. Neben dem Training auf sowie neben dem Eis haben wir beispielsweise die Möglichkeit, nachmittags mal Fußball, Beachvolleyball oder Basketball zu spielen oder auch am Abend gemeinsam Karten zu zocken. Gerade vor der Saison ist das in meinen Augen im Hinblick auf das Teambuilding schon sehr wichtig. Von dem her freue ich mich eigentlich jedes Jahr, wieder hierherzukommen.

