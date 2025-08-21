ERCI-Verteidiger Leon Hüttl: „Mehr Verantwortung? Das ist mein Anspruch!“

Leon Hüttl, der ERC Ingolstadt ist noch bis einschließlich Sonntag in Latsch. Sind Sie grundsätzlich ein Befürworter solcher Trainingslager oder würden Sie die Vorbereitung lieber komplett in heimischen Gefilden absolvieren?

LEON HÜTTL: Ich finde es perfekt hier in Latsch. Als Mannschaft hast du ein bisschen etwas von allem. Neben dem Training auf sowie neben dem Eis haben wir beispielsweise die Möglichkeit, nachmittags mal Fußball, Beachvolleyball oder Basketball zu spielen oder auch am Abend gemeinsam Karten zu zocken. Gerade vor der Saison ist das in meinen Augen im Hinblick auf das Teambuilding schon sehr wichtig. Von dem her freue ich mich eigentlich jedes Jahr, wieder hierherzukommen.

