Sophia Zach: Hoffnung auf einen neuen „Boom“ im Frauenfußball

Plus Am Sonntag trifft die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft im Endspiel der Europameisterschaft auf Gastgeber England. Grasheims Abteilungsleiterin Sophia Zach drückt dabei „ihrem“ Team kräftig die Daumen.

Am Sonntag ab 18 Uhr gehen die Blicke nicht nur der Frauenfußball-Fans nach London, wo im dortigen Wembley-Stadion das Finale der Europameisterschaft 2022 zwischen Gastgeber England und der deutschen Nationalmannschaft ausgetragen wird. Wir haben uns im Vorfeld mit der Frauenfußball-Abteilungsleiterin des SV Grasheim, Sophia Zach, unterhalten.