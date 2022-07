Ludwigsmoos

21:10 Uhr

Donaumoos-Wanderpokal: Genugtuung für den Sieger TSG Untermaxfeld

Plus Durch einen 1:0-Erfolg im Finale gegen die DJK Langenmosen sichert sich die TSG Untermaxfeld den Donaumoos-Wanderpokal bei den ersten Mannschaften. Warum es für Trainer André Ruf ein besonderer Sieg ist.

Von Dirk Sing

Die Geschichte ist aus Sicht der TSG Untermaxfeld so ärgerlich wie allseits bekannt. Nach dem Ende der Saison 2021/2022 in der Kreisliga lagen die Mösler punktemäßig gleichauf mit der DJK Langenmosen. Und eigentlich hätten die TSG-Kicker angesichts des besseren direkten Vergleichs auch die Nase vorne und damit den Klassenerhalt sicher gehabt. Doch aufgrund der Tatsache, dass man in der Hinrunde zur Auswärtspartie in Aichach aus „Corona- und Krankheitsgründen“ nicht antrat beziehungsweise antreten konnte, ging diese Partie mit x:0 am „grünen Tisch“ verloren. Doch damit nicht genug. Aufgrund dieser Wertung schleppte die TSG eine zusätzliche Hypothek durch die Spielzeit: Sollte man mit einem oder mehreren Kontrahenten im Klassement punktgleich sein, hätte man stets den schlechteren direkten Vergleich.

