Donaumoos-Wanderpokal: Hat das Reserven-Turnier noch eine Zukunft?

Plus Die Meinungen der Trainer und Verantwortlichen gehen bei diesem Thema deutlich auseinander. Kaum Zuschauer-Interesse am Samstag.

Seit geraumer Zeit steht der Donaumoos-Wanderpokal der Reserven in der Diskussion. Hat er noch eine Zukunft oder ist er schlichtweg überflüssig? Diese Frage stellen sich die Verantwortlichen, Spieler und Fußballfans seit vielen Jahren immer wieder. Befeuert wird die These, dass diese Veranstaltung auf dem absteigenden Ast ist, unter anderem durch das jüngste Beispiel „SG Donaumoos“.