Nach Deutscher Meisterschaft im Lichtgewehr: Emilia Fürhofer verewigt sich im Goldenen Buch von Ludwigsmoos

Mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft hat die Ausnahmesportlerin Emilia Fürhofer etwas Einzigartiges geschafft. Mit ihren 12 Jahren holte sich die Schützin von Abendstern 04 Ludwigsmoos in Frankfurt am Main den Deutschen Meistertitel im Lichtgewehr (Altersklasse Schüler 2), wurde in der Heimat mit einem großen Festakt empfangen und durfte sich im „Goldenen Buch“ der Gemeinde verewigen.

Eintragung in das Goldene Buch der Gemeinde Ludwigsmoos (v.l.) Zweiter Bürgermeister Marco Stemmer, Emilia Fürhofer und 1. Schützenmeister Roland Nowak Foto: Thomas Bauch

Ein kleiner Festzug holte die frisch gebackene Deutsche Meisterin zu Hause ab und wurde von der Königsdorfer Musi unter Leitung von Philipp Brand und dem Ersten Schützenmeister Roland Nowak ins Vereinsheim begleitet. Dort angekommen, warteten viele Gäste auf die Heldin, die den allerersten Deutschen Titel im Lichtgewehr erkämpfen konnte – und das gleich mit einem neuen Deutschen Rekord. Gebührend wurden die Jungschützen von der Böllergruppe von Birkenlaub Klingsmoos in Empfang genommen. Im festlich geschmückten Vereinsheim begrüßte Schützenmeister Nowak die vielen Gäste. „Emilia, wir sind alle sehr, sehr stolz auf dich“, so der Schützenmeister in seiner Ansprache. Dieser Erfolg sei auch ein Beweis für das Können und die harte Arbeit aller Beteiligten – des Vereins, der Trainer und vor allem der Familien. Als Geschenk hatte Schützenmeister Nowak noch einen Blumenstrauß und ein T-Shirt mit der Aufschrift „1. Deutsche Meisterin“ im Gepäck. In seiner Begrüßung durfte der Zweite Bürgermeister Marco Stemmer die Glückwünsche der Gemeinde überbringen und überreichte einen Gemeindekrug als Präsent. Doch damit nicht genug der Ehre. Emilia Fürhofer durfte sich für ihre hervorragenden Verdienste in das „Goldene Buch“ der Gemeinde verewigen.

Emilia Fürhofer vom Sportschützengau Pöttmes-Neuburg ist schon lange dabei

Auch Maria Wenger, Erste Gaujugendsprecherin vom Sportschützengau Pöttmes-Neuburg, durfte im Namen der gesamten Gauvorstandschaft und Gaujugendleitung die besten Grüße übermitteln und ihr die Silbermünze des Bezirks Oberbayern im Namen des Gau Pöttmes-Neuburg überreichen.

Mit ihren drei Geschwistern ist Emilia schon lange dabei. Sie kommt nun in die siebte Klasse und hat noch weitere Hobbys, wie Tennis spielen, ministrieren und sie ist aktive Pfadfinderin. Mit viel Leidenschaft, Präzision und Disziplin geht sie die Dinge an und hat in der Jugend beim Schützenverein Abendstern 04 Ludwigsmoos ein optimales Umfeld und eine gute Jugendarbeit vorgefunden. Dabei profitiert sie auch von der Arbeit im Gaukader und mit den Gautrainern hat sie nicht nur an ihren Abläufen und Schießtechniken gefeilt, sondern sich auch diese Mentalität angeeignet, um bei einem entscheidenden Wettkampf die Nerven zu behalten, um so ein absolutes Top-Ergebnis abzuliefern..