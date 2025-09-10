Eishockey-Kommentator Alex Kunz: „So sehe ich den ERC Ingolstadt und die Augsburger Panther“

Er zählt zweifelsohne zu den profiliertesten und kompetentesten Eishockey-Kommentatoren in Deutschland: Alex Kunz! Bereits seit unzähligen Jahren kommentiert er bei MagentaSport unter anderem die Partien in der Deutschen Eishockey-Liga, die am Dienstag mit dem Duell zwischen Meister Eisbären Berlin und Aufsteiger Dresdner Eislöwen (6:2) in die Saison 2025/26 gestartet ist. Für unsere Zeitung wagt Kunz einen Ausblick auf die neue Spielzeit.

1. Worauf freut sich Alex Kunz in der DEL-Saison 2025/26 besonders?

ALEX KUNZ: In erster Linie auf volle Hallen, tolle Fans und tolle Stimmung. Eishockey hat mittlerweile einen hohen Stellenwert im Land und das merkt man auch an den gestiegenen Zuschauerzahlen und an der tollen Atmosphäre Spieltag für Spieltag.

2. Nachdem die Eisbären Berlin in den vergangenen beiden Jahren den Titel gewonnen haben: Findet diese Dominanz eine Fortsetzung?

KUNZ: Der Titel wird auch in dieser Saison nur über die Eisbären gehen. Sie haben das gewisse Etwas und ein Stück weit auch das Meister-Gen in sich. Dazu haben die Berliner ihren Kader kaum verändert, mit Vikingstad und Eder nochmals zwei Puzzleteile hinzugefügt. Interessant wird zu sehen sein, wie sie den langfristigen Ausfall von Kai Wissmann kompensieren können.

3. Kann der neue Cheftrainer von Red Bull München, David Oliver, die Organisation wieder in die Erfolgsspur führen?

KUNZ: Er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er Titel gewinnen kann. Die DEL hat aber noch einmal ein anderes Niveau zu bieten. Allerdings hat Oliver mit Max Kaltenhauser und Rob Leask zwei Leute neben sich, welche die Liga kennen. In Summe verfügt er über einen sehr guten Kader, der in den „Top Vier“ in der Liga mitspielen sollte.

4. Der letzte Titelgewinn der Adler Mannheim datiert aus dem Jahr 2019. Was muss passieren, dass die Kurpfälzer ihren eigenen hohen Ansprüchen wieder gerecht werden?

KUNZ: Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da. Die Adler haben einen tiefen und qualitativ erstklassigen Kader. Jetzt liegt es Cheftrainer Dallas Eakins, diesem auch Flügel zu verleihen, damit er Spieltag für Spieltag seine PS aufs Eis bringt.

5. Die Kölner Haie setzen in dieser Saison voll auf die „finnische Karte“ (Trainer plus vier Spieler). Wird dieser Schachzug aufgehen?

KUNZ: Ich finde, die Haie haben einen guten Mix gefunden. Die drei neuen Finnen sind allesamt Verteidiger, und kein Land hat es in der Vergangenheit so gut verstanden, defensiv zu stehen wie die Finnen. Offensiv bleibt abzuwarten, wie schnell die sechs „Neuen“ integriert werden können. Aber auch hier erwarte ich eine Mannschaft auf „Top Vier“-Niveau.

Hat bei den Kölner Haie das Sagen: Der finnische Cheftrainer Kari Jalonen, der in seine zweite Saison bei den Rheinländern geht. Chef-Trainer Kari Jalonen (Kölner Haie) Foto: Johannes Traub

6. Mit den Dresdner Eislöwen gibt es mal wieder einen Aufsteiger. Was ist für das Team von Headcoach Niklas Sundblad in der ersten DEL-Saison möglich?

KUNZ: Mit einem Altersschnitt von 28,5 Jahren haben die Eislöwen eine sehr routinierte Mannschaft mit vielen Spielern, die in der DEL schon ihr Können unter Beweis gestellt haben. Damit sind sie kein typischer Aufsteiger. Trotzdem hat Dresden das Potenzial, die Liga zu halten. Wichtig wird sein, dass sie Rückschläge schnell wegstecken.

7. Der ERC Ingolstadt hat in der vergangenen Saison das Play-off-Halbfinale erreicht. Sind die Oberbayern bereit für den nächsten Schritt?

KUNZ: Der ERC hat vor der Saison wichtige Führungspersönlichkeiten mit Fabio Wagner, Michael Garteig, Mat Bodie oder auch Wayne Simpson verloren. Wichtig wird sein, diese Rollen entsprechend zu füllen. Devin Williams hat gezeigt, dass er eine „Nummer eins“ sein kann – Brett Brochu ist noch ein vollkommen unbeschriebenes Blatt. Sollten die Torhüter nicht funktionieren, hat Sportdirektor Tim Regan bestimmt schon einen Plan B in der Tasche. Der Torhütermarkt ist jedenfalls aktuell gut bestückt. Offensiv hat der ERC wieder eines der besten Teams der Liga. Man hat vor allem gegen Zug und Lausanne in der CHL gesehen, dass das Scoring wieder auf viele verschiedene Schultern verteilt ist.

Schwerer Verlust: Kapitän Fabio Wagner hat den ERC Ingolstadt verlassen und spielt nun für Red Bull München. Foto: Johannes Traub

8. Die Augsburger Panther haben ihren Kader mächtig aufgerüstet. Haben sie das Potenzial, in dieser Spielzeit zur größten Überraschung der DEL zu werden?

KUNZ: Bis auf das letzte Vorbereitungsspiel gegen Schwenningen hat Augsburg bisher durchaus überzeugt. Der große Schlüssel ist zum einen der sehr ordentliche Kader. Aber auch, dass sie mit Bill Peters einen Mann an der Bande haben, der schon etwas vorzuweisen und eine große Ausstrahlung hat. Bleibt der AEV von Verletzungen verschont und spielen sie disziplinierter als in der vergangenen Spielzeit, kann es für die Mannschaft eine entspanntere Saison werden als in den letzten drei Jahren.