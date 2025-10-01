Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Mark French, Cheftrainer des ERC Ingolstadt, zieht nach sechs DEL-Partien ein erstes frühes Fazit

ERC Ingolstadt

Panther-Headcoach Mark French: „Selbstvertrauen kann man sich verdienen“

Nach sechs DEL-Partien steht fest: Ingolstadts Cheftrainer Mark French hat mit seinem Team noch einiges zu tun. Vor dem Derby am Freitag gegen Straubing spricht der Kanadier über die aktuellen „Baustellen“.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Klare Ansage: Panther-Cheftrainer Mark French hat mit seiner Mannschaft in der frühen Saisonphase noch einiges an Arbeit vor sich. Chef-Trainer Mark French (ERC Ingolstadt)
    Klare Ansage: Panther-Cheftrainer Mark French hat mit seiner Mannschaft in der frühen Saisonphase noch einiges an Arbeit vor sich. Chef-Trainer Mark French (ERC Ingolstadt) Foto: Johannes Traub

    Mit neun Punkten aus den ersten sechs Begegnungen ist der ERC Ingolstadt ordentlich in die DEL-Saison 2025/26 gestartet. Dass auch die Panther zu diesem frühen Zeitpunkt der Spielzeit noch eine ganze Menge Arbeit vor sich haben, ist zweifelsohne keine große Überraschung. Vor allem die Suche nach den „richtigen“ Angriffsformationen nimmt derzeit bei Headcoach Mark French einen hohen Stellenwert ein. Mit bislang durchschnittlich drei erzielten Treffern pro Partie liegen die Oberbayern im DEL-Ranking momentan auf dem geteilten siebten Platz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden