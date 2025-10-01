Panther-Headcoach Mark French: „Selbstvertrauen kann man sich verdienen“

Mit neun Punkten aus den ersten sechs Begegnungen ist der ERC Ingolstadt ordentlich in die DEL-Saison 2025/26 gestartet. Dass auch die Panther zu diesem frühen Zeitpunkt der Spielzeit noch eine ganze Menge Arbeit vor sich haben, ist zweifelsohne keine große Überraschung. Vor allem die Suche nach den „richtigen“ Angriffsformationen nimmt derzeit bei Headcoach Mark French einen hohen Stellenwert ein. Mit bislang durchschnittlich drei erzielten Treffern pro Partie liegen die Oberbayern im DEL-Ranking momentan auf dem geteilten siebten Platz.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DEL Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mark French Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis