„Haben eine kleine Auferstehung hingelegt“: FC Ingolstadt siegt in Meppen

Michael Köllner feiert am Ostersonntag mit einem 3:0-Sieg beim SV Meppen ein gelungenes Debüt als Trainer des FC Ingolstadt. Wie er das Spiel bewertet und warum noch viel Arbeit auf ihn wartet.

Hinter dem FC Ingolstadt liegen schwierige Monate. Mit Rüdiger Rehm und Guerino Capretti mussten heuer bereits zwei Trainer ihren Posten räumen, auch Sportdirektor Malte Metzelder hat den Verein verlassen.

Seit Donnerstag ist mit Sportdirektor Ivica Grilic und Trainer Michael Köllner ein neues Führungsduo für die Schanzer tätig. Sie feierten am Ostersonntag ein gelungenes Debüt, gewannen mit ihrer neuen Mannschaft beim Tabellenletzten SV Meppen mit 3:0 und verschafften sich etwas Luft im Abstiegskampf. Dabei gelang dem FCI spielerisch wahrlich kein Glanzstück. Köllner ließ aus einer kompakten Defensive agieren, vorne schlugen die Schanzer eiskalt zu. „Das war für den neutralen Zuschauer kein Spiel für Feinschmecker“, sagte Köllner nach der Partie bei MagentaSport ehrlich. „Die Jungs haben richtig viel investiert und verdient gewonnen, es war eine starke kämpferische Leistung“, fügte er zufrieden hinzu. Wichtig sei gewesen, endlich mal wieder zu Null gespielt zu haben. Das war den Schanzern heuer noch nicht geglückt. Hatte man 2022 noch einer der besten Abwehrreihen der 3. Liga, stehen 2023 bereits 33 Gegentore und damit die meisten der Spielklasse zu Buche.

FC Ingolstadt: Köllner ist stolz auf die Mannschaft

Deshalb sagte Köllner: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, der Sieg wird ihr Rückenwind und Selbstvertrauen geben.“ Stürmer Patrick Schmidt, der das 0:1 erzielte, sprach nach den harten vergangenen Wochen von „Erleichterung.“ Man habe sich gesagt, für die letzten acht Spiele wieder „bei Null anzufangen“ und sie wie eine neue Saison anzugehen. In Meppen habe die Mannschaft einiges richtig gemacht, gerade kämpferisch. „So muss man in der 3. Liga und auch im Abstiegskampf spielen.“

Köllner hatte bei seinem Debüt die Startaufstellung auf vier Positionen verändert und in der Defensive auf eine Viererkette gesetzt. Beiden Teams war anzumerken, dass sie nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Vier Punkte hatten die Schanzer heuer nur geholt, zuletzt sechs Spiele am Stück verloren. Die Emsländer standen unter Zugzwang, taumeln als Schlusslicht der Regionalliga entgegen.

FC Ingolstadt geht durch Schmidt in Führung

Dementsprechend entwickelte sich gerade in der ersten Halbzeit eine Partie ohne große Höhepunkte. Fehlervermeidung stand im Mittelpunkt, im Spiel nach vorne fehlten Ideen. Nach Wiederbeginn hatten die Schanzer Glück, dass Pourié aus kurzer Distanz vorbei köpfte (53.). Das Spiel wurde nicht besser, dann ging der FCI aus dem Nichts in Führung. Costly flankte, Schmidt traf mit einem Flugkopfball zum 0:1 (62.). „So frei, wie ich bin, muss ich den machen“, meinte Schmidt, für den sich in der Tat kein Gegenspieler zuständig gefühlt hatte. Tobias Bech brachte später einen Freistoß nahe der Eckfahne ins Zentrum, Moussa Doumbouya köpfte zum 0:2 ein (74.). Meppen versuchte zwar, zurückzukommen, es fehlte gegen kompakt stehende Ingolstädter aber die Durchschlagskraft. Als der Gastgeber komplett öffnete, konterte der FCI. Bech war durch und lupfte den Ball sehenswert aus 25 Metern zum 0:3 in die Maschen (90.+2).

Köllner, nie um einen Spruch verlegen, sagte noch verschmitzt: „Wir haben an Ostern eine kleine Auferstehung hingelegt.“ Doch man kenne die Tabelle und müsse weiter punkten. Zunächst spielt der FC Ingolstadt am Mittwoch (19 Uhr) im Halbfinale des bayerischen Toto-Pokals bei Bayernligist ATSV Erlangen, ehe am Samstag (14 Uhr) Köllners Heimdebüt gegen den VfB Oldenburg ansteht.

SV Meppen Harsman – Vogt, Bruno Soares, Kraulich, Mazagg – Ballmert (46. Käuper), Blacha – Faßbender (78. Eixler), Pourié, Risch (46. Abifade) – J. Manske (46. Kone).

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Nduka, Schröck, Rausch (79. Brackelmann) – Sarpei, Preißinger (88. Linsmayer) – Bech, Llugiqi (58. Butler) – Doumbouya, P. Schmidt.

Schiedsrichter Steven Greif (Gotha) – Zuschauer 6049 – Tore 0:1 P. Schmidt (62.), 0:2 Doumbouya (74.), 0:3 Bech (90.+2).