Motorrad-Trial in Neuburg: Spektakulär über Stock und Stein

Plus Der MC Neuburg erweist sich beim diesjährigen ADAC-Motorrad-Trial als erstklassiger Gastgeber. Rund 100 Piloten aus ganz Bayern liefern erstklassige Leistungen ab. Wie sich die Lokalmatadoren geschlagen haben.

100 Trial-Piloten aus ganz Bayern, darunter mutige Mädchen und Frauen sowie eine erfreuliche Anzahl von Jugendlichen, zeigten am Samstag in der Trial-Arena des Motorclubs Neuburg e. V. im ADAC und BLSV ihr Können. Vom heimischen Verein setzten sieben Geländeartisten ihre bunt gestalteten Sturzhelme auf und bewiesen eindrucksvoll die Leistungen aus der bisherigen Saison. Der Neuburger Wettbewerb zählt zur „Südbayerischen ADAC-Trial-Meisterschaft“ und zum heiß umkämpften „Alpenpokal 2022“. 26 Läufe standen bei dieser Wertung im Terminkalender der Trial-Piloten und ihren Betreuern.