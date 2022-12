Motorsport

vor 50 Min.

Der älteste Nachwuchs-Rennfahrer Deutschlands

Erfolgreich: Am wohlsten fühlt sich Nico Potche im roten Wagen (in Führung liegend) im sportlichen Wettkampf Fahrer gegen Fahrer während des Rennens.

Plus Nico Potche aus Wettstetten wurde Rookie-Meister in der italienischen Formel Predator. Um sich den Wunsch zu erfüllen, musste er sein Gewicht reduzieren und einen Kaltstart hinlegen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Sieben Klassensiege, zwei zweite Plätze, mehrere schnellste Rennrunden und die Rookie-Meisterschaft 2022. So lässt sich Nico Potches Auftritt in der italienischen Rennserie Formel Predator in Zahlen fassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen