Ein Leben auf zwei Rädern

Werner Müller aus Klingsmoos fährt Rennen mit einem gut 40 Jahre alten BMW Boxer-Motorrad. In seiner Klasse schaffte er es in diesem Jahr stets auf den ersten Platz. Über Nostalgie und die Liebe zum Rennsport.

Werner Müller kann erneut auf ein erfolgreiches Motorsport-Jahr zurückblicken. Bei acht Rennen hat er teilgenommen – in seiner Klasse BMW Boxer Klassik belegte er stets den ersten Platz. Bei der Rennserie „Moto Trophy“, die sich den klassischen Motorrädern verschrieben hat, war er zwar erst zum dritten Mal dabei. Doch die Zweiräder und auch die Geschwindigkeit sind seit jeher fester Bestandteil seines Lebens. Das Motorradfahren wurde dem Klingsmooser sozusagen in die Wiege gelegt.

Sein Vater hatte in Obermaxfeld eine Werkstatt und der kleine Werner kam – wie auch seine Geschwister – früh mit den Zweirädern in Kontakt. „Mit zwölf habe ich mir von meinem Taschengeld das erste Mal eine Motorradzeitschrift gekauft“, erzählt er. Zeitgleich saß er das erste Mal auf einem Moped, ehe er zwei Jahre später von seinem älteren Bruder das erste „echte“ Motorrad bekam: eine NSU Max 250 ccm. Dass der Apfel oft nicht weit vom Stamm fällt, bestätigt sich auch in diesem Fall. „Von uns Brüdern wurden vier Mechaniker und einer Metzger“, sagt Müller und lacht. Er selbst machte sich 1978 als Zweirad-Meister in Schrobenhausen selbstständig. Ab 1986 entwickelte er eigene Teile für Harley-Davidson mit TÜV Gutachten. Seit Kurzem führt diesen Betrieb sein Sohn in Pöttmes.

Doch nicht nur Motorräder, auch die Geschwindigkeit sind schon lange seine Leidenschaft. „Wir sind damals zum Teil gefahren wie die Verrückten. Das war hirnlos“, sagt er, wenn er von den 1980er Jahren erzählt. „Auf der Straße ist das aber viel zu gefährlich.“ Und deshalb verwundert es nicht, dass der mittlerweile 68-Jährige seine schnellen Runden nun auf der Rennstrecke dreht.

Mit seiner aus Einzelteilen selbst zusammengebauten BMW Boxer (Baujahr 1978/1070 ccm) startete er nach sieben Monaten Rennpause Ende Mai am legendären Hockenheimring mit insgesamt 42 Fahrern in vier verschiedenen Klassen. Nachdem er sich in den drei Trainings für die vierte Startreihe qualifiziert hatte, wurde er beim ersten Renndurchgang Gesamtneunter und beim zweiten Durchgang mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 119 Stundenkilometern Siebter. Seine Klasse jedoch gewann er. Einen Monat später ging Müller im niederländischen Assen an den Start. Die dortige Strecke zählt zu den schnellsten im Rennkalender, der Klingsmooser fährt mit einem Rundendurchschnitt von knapp 130 Stundenkilometern. Ist das nicht gefährlich? „Wenn man über die Straße geht, kann auch was passieren“, sagt der 68-Jährige. „Natürlich ist Rennsport niemals ungefährlich. Man sollte keine Angst haben, aber Respekt.“

Müller ist ein Nostalgiker, ein Motorradromantiker. Einer, der mit den neuen Maschinen, 200 PS und „der ganzen Elektronik“ nicht viel anfangen kann. Einer, der von der „Leidenschaft, den Motor zu kontrollieren“ spricht und dem Rennen liegen, bei denen es nicht nur auf die Motorleistung, sondern auf das Können des Fahrers ankommt. So zum Beispiel wenn es regnet, oder aber auch bei kurvigen Strecken wie im sachsen-anhaltinischen Oschersleben. „Da braucht man viel Gefühl“, sagt er. Ende Juli wurde er hier zweimal Gesamtzwölfter, seine schnellste Runde fuhr er in durchschnittlich 121 Stundenkilometern. Wieder war der Klingsmooser Erster in seiner Klasse. Für sein Hobby investiert er nicht nur viel Zeit und Anfahrten von bis zu 800 Kilometern. Auch finanziell lässt Müller sich das Motorradfahren einiges kosten. Die Nenngelder liegen für die Rennen jeweils bei bis zu 400 Euro und in seine Maschine hat er bis jetzt etwa 30.000 Euro investiert, schätzt er. Während die ersten drei Rennwochenenden gut für Müller liefen, war das vierte begleitet von Pleiten, Pech und Pannen. Im dritten freien Training – er hatte gerade einige überholt – will er aus der Kurve heraus beschleunigen, als plötzlich das Hinterrad stark zu rutschen beginnt. Müller fährt langsam ins Fahrerlager und stellt eine gebrochene Ölleitung fest. Sein Motorrad war bis auf das Vorderrad „mit Öl versaut“, ebenso die Strecke, die mit Bindemittel gereinigt wird. Nachdem er Räder und Leitung gewechselt hat, wird Müller aber trotz eines verhaltenen Anfahrens bei beiden Rennen – die letzten der Saison – erneut Erster seiner Klasse.

Auch wenn der Klingsmooser gerne und ambitioniert schnell fährt – im kommenden Jahr will er auch bei den Gesamtplatzierungen vorne mitspielen – genießt er ebenso das entspannte Fahren. Im kommenden Jahr feiert sein von ihm mitgegründeter Harley Club 30-jähriges Bestehen. „Da fahren wir echt gemütlich“, sagt Müller.