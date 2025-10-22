Boxen: Vom Bierzelt in die Halle

Ganz im Zeichen des Boxsports steht am Samstag die Sporthalle am Volksfestplatz. Während noch im Juli direkt nebenan beim traditionellen Bierzelt-Boxen zwischen dem BC Neuburg und der MBB-SG Augsburg die Fäuste flogen, geht es nun in etwas kühlere Gefilde. Erstmals seit dem Jahr 2011 veranstaltet der heimische BCN ein sogenanntes Nachwuchsturnier, bei dem vor allem Anfänger beziehungsweise Athleten mit bislang wenig Box-Erfahrung eine Bühne beziehungsweise die Möglichkeit geboten wird, sich mit anderen Gegnern im Ring zu messen.

„Nachdem wir in der Vergangenheit selbst mit unseren Boxern bei einigen dieser Veranstaltungen waren, haben wir uns entschlossen, eine solche nach langer Pause wieder einmal in Neuburg durchzuführen“, berichtet BCN-Sportwart Siggi Bundesmann. Dass der Box-Sport in Neuburg nicht nur hervorragend ankommt, sondern auch eine lange und erfolgreiche Tradition besitzt, wurde zuletzt beim Volksfestboxen wieder eindrucksvoll deutlich, als rund 500 Besucher in das Festzelt strömten und dabei ein spektakuläres Event erlebten.

Rund 30 Kämpfe stehen auf dem Programm

Nicht weniger spektakulär dürfte es freilich auch am Samstag werden, wenn den Zuschauern rund 30 Kämpfe geboten werden. Besonders erfreulich ist dabei die Tatsache, dass gleich elf einheimische Akteure vom BC Neuburg beziehungsweise Sportcenter Neuburg ins Geschehen eingreifen werden: Malik Abazi, David Andriyanov, Sawar Khalaf, Katja Tschernow, Mehmet Bozan Isik, Robin Brunner, Lamine Bamba, Nawab Amini, Nikita Sel, Milan Heidari und Tim Habermeier. „Für die heimischen Boxer ist es natürlich immer eine großartige Sache, wenn sie sich vor dem eigenen Publikum präsentieren können“, weiß Bundesmann und ergänzt: „Alle sind bereits richtig heiß auf ihre Kämpfe und haben sich in den vergangenen Wochen intensiv auf diesen Wettkampf vorbereitet. Dementsprechend ist es für alle ein sehr guter Test, um den aktuellen Leistungsstand zu testen. Denn zwischen Training und Sparring auf der einen sowie einem ‚echten‘ Kampf auf der anderen Seite ist doch ein riesengroßer Unterschied.“

Trio des BC Neuburg in Fürstenfeldbruck am Start

Diese Erfahrung machte zuletzt freilich auch ein junges Trio des BC Neuburg beim Nachwuchsturnier in Fürstenfeldbruck. Während der 18-jährige Lamine Bamba sein Duell mit Maximilian Pachaz (TSV Aichach) durch RSC in der dritten Runde vorzeitig gewann (Trainer Klaus Schmidt: „Lamine hat einen richtig guten Kampf gegen seinen größeren Gegner abgeliefert und am Ende auch absolut verdient die Oberhand behalten.“), mussten sich der gleichaltrige Mehmet Bozan Isik (nach Punkten) sowie Shakid Raza (durch RSC in der dritten Runde) geschlagen geben. „Unabhängig vom jeweiligen Ausgang des Kampfes war es wichtig, dass die Jungs Erfahrung im Ring sammeln konnten und gesehen haben, woran sie künftig noch arbeiten müssen“, meint Schmidt.

Beginn am Samstag in der Neuburger Ostendhalle ist indes um 12.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 11.30 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene (ab 18 Jahren) beträgt fünf Euro, für Jugendliche (zwölf bis 17 Jahre) drei Euro.