2:6 gegen Manching: Viel Arbeit, aber auch Zuversicht beim VfR Neuburg

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg kassiert in der Vorbereitungspartie gegen den SV Manching eine deutliche 2:6-Niederlage. Was Trainer Marco Küntzel zum Auftritt seiner Schützlinge sagt.

Von Dirk Sing

Dass auf Marco Küntzel in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten jede Menge Arbeit warten würde, dessen war er sich „von Anfang an“ bewusst. Dementsprechend war die deutliche 2:6-Niederlage im Testspiel am Samstagmittag gegen den oberbayerischen Bezirksligisten SV Manching für den neuen Cheftrainer des VfR Neuburg nicht wirklich eine große Überraschung.

„Der Vergleich Bezirksliga gegen Bezirksliga hinkt in diesem Fall sicherlich etwas“, meinte Küntzel. Während die Gäste aus Manching mit einigen ehemaligen Regionalliga-Akteuren im Aufgebot angetreten waren, seien bei seiner Truppe „etliche Jungs dabei, die in der vergangenen Saison noch in der Kreisklasse sowie im Jugendbereich aktiv waren. Und dieser Leistungsunterschied war in etlichen Situationen definitiv sichtbar.“

