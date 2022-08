Neuburg

75 Jahre Leidenschaft für den Fußball

Werden am Samstag 75 Jahre alt: die ehemaligen Fußballer (von links) Walter Egen, Leonhard Braun und Siegfried Brosi.

Plus Walter Egen (VfR Neuburg), Leonhard Braun (FC Staudheim) und Siegfried Brosi (SV Klingsmoos) feiern am Samstag ihren 75. Geburtstag. Ein Gespräch über Erinnerungen, angebotene Geldkoffer und die Unterschiede zur jetzigen Generation.

Von Benjamin Sigmund

Sie eint die Leidenschaft für den Fußball und der 20. August 1947, an dem sie geboren wurden. Am Samstag werden Walter Egen, der früher für den VfR Neuburg spielte, Siegfried Brosi (SV Klingsmoos) und Leonhard Braun (FC Staudheim) 75 Jahre alt. Grund genug, sich mit dem Trio über die Vergangenheit und den Amateurfußball in der heutigen Zeit zu unterhalten.

