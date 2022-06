Neuburg

9. Golfturnier der Wirtschaft bringt 18.000 Euro für die Kartei der Not

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause richtete die VR Bank Neuburg-Rain nun mit erneut großem Spendenerfolg das 9. Golfturnier der Wirtschaft zugunsten der Stiftung Kartei der Not aus. Was die notgedrungene Unterbrechung nicht verhindern konnte.

Von Manfred Rinke

Wiederaufnahme – Ausstieg – Einstieg: Nach zwei Jahren Corona-Pause fand am Samstag das 9. Golfturnier der Wirtschaft auf dem Wittelsbacher Golfclub in Rohrenfeld statt, das die VR Bank Neuburg-Rain 2012 zum ersten Mal ausgerichtet hat. Zum letzten Mal führten dabei Werner Halbig und Ludwig Schlosser in ihren Funktionen als Vorstands- beziehungsweise Aufsichtsratsvorsitzender durch den Abend. Ihr „Abschiedsgeschenk“ für die beiden künftigen VR Bank-Chefs Roland Gieß und Bernd Bengel verkündeten sie bei der Abendveranstaltung. Denn sie setzten quasi schon einmal offiziell fest, dass das Benefizturnier auch unter neuer Führung fortgesetzt wird. „Ums Golfturnier der Wirtschaft kommt ihr nicht herum“, sagte Schlosser im Rahmen der Siegerehrung. Was vor allem eine Organisation ganz besonders freut.

