Aus Moritz Cleve wird "Doktor Mo"

Was macht eigentlich Moritz Cleve? Der ehemalige Neuburger Zehnkämpfer spricht über sein Leben in den USA, die Rolle des Sports und entscheidende Wendepunkte.

Moritz Cleve, Sie leben inzwischen seit vielen Jahren in den USA. Wo genau erreiche ich Sie gerade?



Moritz Cleve: Ich lebe seit August gemeinsam mit meiner Partnerin in Pullman im Bundesstaat Washington und arbeite als Assistenz-Professor an der "University of Idaho" in Moscow, die acht Meilen von meinem Wohnort entfernt ist.

Was unterrichten Sie?



Cleve: Ich unterrichte hauptsächlich Werbekommunikation, zusätzlich einen Kurs in soziale Medien. Für meine Studentinnen und Stundenten bin ich "Doktor Mo", weil es für Amerikaner mit meinem Namen nicht immer ganz einfach ist (lacht). Im kommenden Semester betreue ich zudem ein Team, das eine Werbeagentur simuliert und gegen andere Universitäten in der Region antritt. Wer gewinnt, qualifiziert sich für die nationale Meisterschaft. Ich bin mehr Trainer als Professor, es geht viel um Motivation und Verantwortung.

Sie klingen zufrieden...



Cleve: Ja. In meinem jetzigen Beruf fühle ich mich wohl, kann meine Kreativität ohne große Einschränkungen ausleben. Ich habe nach meinem Masterabschluss verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, war etwa Marketingkoordinator bei einem Fußballverein der MLS in Kansas City oder habe Werbung für einen Radiosender geschrieben. Nachdem ich 2013 mit dem Sport aufgehört hatte, war ich etwas ziellos und in einem kleinen Loch. Nach dem Tod meines Vaters vor drei Jahren habe ich den Neustart-Knopf gedrückt. Es war der richtige Schritt, zunächst an einer Uni in Florida den Doktor zu machen und nun als Dozent zu arbeiten.

Sie haben bereits mit 16 Jahren Neuburg verlassen, um zunächst in Wattenscheid unter professionellen Bedingungen für Ihre Karrie als Zehnkämpfer zu trainieren. 2007 haben Sie dann ein Sportstipendium erhalten und sind in die USA gegangen. Haben Sie das Gefühl, etwas verpasst zu haben oder war dieser Weg mit dem Blick von heute der richtige?



Cleve: Ich hatte immer den Drang, etwas Neues erleben zu wollen. Durch diese Schritte musste ich früher selbstständig werden als viele andere. Allerdings habe ich Dinge verpasst, die ich gerne erlebt hätte. Etwa viele Geburtstage von Freunden und Verwandten. Leider konnte ich auch nicht den Beerdigungen meiner Großeltern oder Onkels beiwohnen. Einzig bei der Beisetzung meines Papas vor drei Jahren war ich dabei.

Lassen Sie uns über den Sport sprechen. War die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2009 in Berlin im Zehnkampf der Höhepunkt Ihrer Karriere?



Cleve: Ja, 2009 war mein bestes Jahr. Zum einen die WM in Berlin, aber auch die Studentenweltmeisterschaft in Belgrad, als ich leider als Vierter eine Medaille knapp verpasst habe. Aber 2011 hätte mein bestes Jahr werden können, weil ich in sehr guter Form war. Leider habe ich mich beim Stabhochsprung am Knie verletzt. Zwei Jahre später habe ich meine Karriere beendet, weil es nach meiner zwischenzeitlichen Rückkehr nach Deutschland nicht mehr rund lief. Wichtiger als Erfolge sind jedoch persönliche Erinnerungen, die ich gesammelt habe.

Welche sind das?



Cleve: Ich habe viele interessante Leute mit einer extremen Leistungsmentalität kennengelernt. Diese habe ich versucht, selbst zu entwickeln. Das hilft mir bis heute. Etwa bei dem bereits angesprochenen Wettbewerb mit meiner Uni, den ich unbedingt gewinnen will, auch wenn wir absoluter Außenseiter sind. Ich will ein Feuer in den Studenten entfachen.

Machen sie selbst noch Sport?



Cleve: Ich probiere verschiedene Sachen aus, würde beispielsweise gerne eine lange Wanderung durch die riesigen Nationalparks hier machen. Zuletzt mussten meine Partnerin und ich nach 100 Kilometern auf dem John Muir Trail aussteigen, weil wir beide verletzt waren. Ansonsten gehe ich mehrmals wöchentlich ins Fitnessstudio, um mich in Schuss zu halten. Nach meinem Umzug aus Florida nach Washington habe ich nun auch die Möglichkeit, mich im Skisport zu versuchen. Im Sommer stelle ich mich schon mal auf eine Bahn und laufe herum. Weitsprung oder Hochsprung machen aber keinen Sinn mehr, da würden mir die Gelenke wegfliegen (lacht).

Moritz Cleve Moritz Cleve in jungen Jahren beim Hürdenlauf Foto: Xaver Habermeier

Haben Sie darüber hinaus noch Bezug zur Leichtathletik?



Cleve: An der Uni sind fünf, sechs junge deutsche Leichtathleten, auch eine Fußball-Torhüterin. Ich versuche sie, soweit möglich, zu unterstützen. Bis 2019 war ich Stabhochsprungtrainer an einer Highschool in Florida. Aber das muss ich aktuell hinten anstellen.

Sehen Sie sich inzwischen mehr als Deutscher oder als US-Amerikaner?



Cleve: Ich habe keine amerikanische Staatsbürgerschaft, besitze aber eine permante Aufenthaltsgenehmigung. Also habe ich weitestgehend sämtliche Rechte, darf nur nicht Wählen. Insgesamt fühle ich mich nicht zu 100 Prozent als Amerikaner, aber auch nicht zu 100 Prozent als Deutscher, wenn ich zu Besuch bin.

Moritz Cleve Moritz Cleve Foto: Cleve

Was vermissen Sie an Deutschland?



Cleve: Ich vermisse vor allem das deutsche Essen. In den Vereinigten Staaten sind frische Nahrungsmittel oft sehr teuer. Die normale Bevölkerung kann sich gutes Obst, Gemüse oder Fleisch oft gar nicht leisten. Auch der Nahverkehr ist in Deutschland besser ausgebaut. Hier dreht sich alles um das Auto. Am meisten stört mich aber die große Schere zwischen Arm und Reich. Ich habe Studenten, die sich keinen Laptop leisten können.

Haben Sie noch regelmäßig Kontakt nach Neuburg?



Cleve: Ich bin im Schnitt einmal im Jahr in Deutschland, dann natürlich auch in Neuburg. Meine Mutter lebt in Herrenwörth. Ich werde kommendes Jahr mit meiner Partnerin in Neuburg sein. Da werde ich nostalgisch werden, wenn ich wie früher auf dem TSV-Sportplatz oder im Englischen Garten eine Runde laufe. Neuburg hat im Übrigen schöne Dinge zu bieten, die man als Einheimischer vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Etwa das Schloss, die Donau, die Altstadt oder die Bibliothek. Ansonsten telefoniere ich natürlich häufig mit meiner Mutter oder meinem Bruder. Zuletzt gab es viele Nachfragen von Verwandten wegen der schrecklichen Vorkommnisse in Moscow.

Was ist passiert?



Cleve: In der Nähe der Universität wurden vier Studenten auf grausame Weise ermordet, 250 Meter von meinem Büro entfernt. Die Gemeinde, ja der gesamte Bundesstaat, waren und sind extrem betroffen. In meinem Kurs waren Studentinnen, die die Opfer persönlich kannten. Die Situation ist sehr schlimm für alle, sie war pädagogisch und emotional eine riesige Herausforderung.

Zur Person: Moritz Cleve wurde am 18. Februar 1987 geboren und wuchs in Neuburg auf. Mit 16 Jahren wechselte er zum SV Wattenscheid, vier Jahre später erhielt er ein Sportstipendium in den USA. Der größte sportliche Erfolg des Zehnkämpfers war die Teilnahme an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin 2009, bei der er den 27. Platz belegte. Seit vielen Jahren lebt der inzwischen 35-Jährige in den Vereinigten Staaten und unterrichtet an der "University of Idaho" in Moscow.