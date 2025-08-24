Beide Neuburger Teams feiern erfolgreichen Saisoneinstieg in der A-Klasse

Die „Zweite“ des VfR Neuburg feiert mit einem 4:1-Sieg den Saisoneinstieg – mit einem Hattrick von Mathias Weber.

VfR Neuburg II – BSV Berg im Gau II 4:1: In der achten Minute ging Berg im Gau II durch Johannes Böhm in Führung. Danach übernahm aber der VfR II die Spielkontrolle und konnte, nach Vorarbeit von Michael Roßkopf, durch Almir Ljuca mit einen schönen Distanzschuss ausgleichen (15.). Im ersten Pflichtspiel für seinen neuen Verein konnte Mathias Weber direkt drei Tore erzielen und schoss damit den VfR II zum Sieg. Das 2:1 versenkte er trocken aus sieben Metern ins Tor nach Vorarbeit von Luis Frohmajer (42.). Das 3:1 fiel nach einen „Herumgestochere“ im Strafraum bei dem Weber am schnellsten schaltete und abschloss (45.). Direkt nach der Pause konnte, nach einem schönen Spielzug mit butterweicher Flanke von Robert Hößl, Mathias Weber das 4:1 erzielen (46.). (AZ)

SV Waidhofen II – SV Weichering 1:3: Alexander Babic konnte für Weichering das 0:1 erzielen (18.). Marco Dischner gelang vor der Pause noch der Ausgleich (24.). Spielertrainer Philipp König schoss das 1:2 (53.). Der 3:1 Endstand kam durch ein Eigentor zustande (80.). (AZ)

BSV Neuburg – SV Wagenhofen-Ballersdorf 3:0: Die ersten 25 Minuten gehörten komplett der Heimelf und sah nach dem schnellen Tor durch Maximilian Stegmann (4.) nach einer Unachtsamkeit in der Wagenhofener Abwehr und nach weiteren guten Chancen der Heimelf durch Justin Ebenhöh, Dino Zgavec und Alex Murzenko bereits gut für den BSV aus. Anschließend waren die Gäste besser im Spiel und kamen durch Ihren Taktgeber Max Neff zu guten Ansätzen und Halbchancen. Nach der Halbzeitpause zogen die BSVler durch Tore von Lucasz Bar (66.) nach feiner Vorarbeit von Hassan Butt und dem agilen Spielertrainer David Kramek (70.) auf das beruhigende 3:0 weg. Insgesamt ein verdienter Heimerfolg für den BSV gegen die gute Gästemannschaft aus Wagenhofen.

SG Oberhausen/Sinning – DJK Brunnen 2:0: Louis Ball brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Patrick Sager machte in der 89. Minute mit seinem 2:0 den Deckel drauf.

SpVgg Joshofen-Bergheim II – SG Klingsmoos/Pöttmes 2:0: Christian Margraf konnte mit einem Doppelpack im Duell der Aufsteiger den Sieg für Joshofen-Bergheim II entscheiden (63./83.).

SC Feldkirchen – FC Zell/Bruck 1:3: In der 50. Minute setzte sich Stefan Schnell gut durch, seine scharfe Hereingabe wollte ein Abwehrspieler klären aber von seinem Fuß sprang der Ball unglücklich ins eigene Tor zum 0:1. Nur zehn Minuten später bekam der Gast einen Foulelfmeter zugesprochen, diesen verwandelte Kevin Demel sicher zum 0:2 (61.). Nun war von der Heimelf die Moral etwas gebrochen, so kam dann auch wiederum Stefan Schnell in der 67. Minute an den Ball und versenkte relativ unbedrängt aus sechzehn Metern zur 0:3 Führung. Etwas Ergebniskosmetik gelang dann Grmay Ermias in der 70. Minute wo er einen Ball noch über die Linie zum 1:3 ins Tor stocherte.

DJK Langenmosen – SV Grasheim 3:1: In der 28. Minute konnte Aaron Kneilling das 1:0 für die DJK Langenmosen erzielen. Tobias Schmidt schoss noch vor der Pause mit einem Doppelpack einen beruhigendes 3:0 heraus (36./39.). Der Anschlusstreffer durch Marco Kutscherauer kam zu spät (90.). So blieb es beim 3:1 Endstand.