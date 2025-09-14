Bezirksliga: VfR Neuburg hat gegen den VfR Jettingen Glück im Unglück

Eine verdiente Niederlage kassierte der VfR Neuburg gegen den VfR Jettingen. Bei besserer Chancenverwertung hätte sie auch höher ausfallen können.

Bereits in der achten Minuten fiel das 0:1. Nach einem weiten Pass von Daniel Heidenberger kam Justus Riederle an den Ball und schob ihn an Torwart Dominik Jozinovic vorbei ins lange Eck. Ellias Piller tankte sich in der 26. Minute durch die Neuburger Hintermannschaft, doch sein Schuss konnte von Jason Kifmann vor der Linie abgewehrt werden. In der 30. Minute gab es die einzige Torchance der Heimmannschaft in der ersten Halbzeit. Frederic Wytopil köpfte auf das Tor der Gegner, doch der Torwart Lucca Nagel war zur Stelle und wehrte den Ball ab. In der 43. Minute wurde ein Gästestürmer im Strafraum regelwidrig am Torschuss gehindert. Den fälligen Strafstoß schob Domonik Wohnlich am Tor der Neuburger vorbei. So ging es mit einem 0:1 in die Kabine. In der 48. Minute tauchte Justus Riederle alleine vor dem Tor der Neuburger auf, brachte es aber fertig den Ball neben das Tor zu schießen. Real Morina hatte in der 51. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde vom Torwart der Gäste gehalten. Christoph Wachs traf in der 56. Minute mit einem Schuss aus spitzem Winkel nur den Pfosten. Pascal Prünstner aus Jettingen setzte sich in der 72. Minute links durch, passte den Ball nach innen, wo Nico Di Doi frei stand und den Ball durch die Füße des Neuburger Keepers schob zum 0:2. In der 77. Minute gab es beinahe den Anschlusstreffer für die Neuburger.

Nach einer direkten Ecke von Sebastian Habermeyer köpfte ein Verteidiger der Gäste den Ball gerade noch von der Linie. Tim Paulheim prüfte in der 81. Minute Torwart Dominik Jozinovic mit einem Weitschuß, den er aber abwehren konnte – zum Leidwesen der Neuburger direkt vor die Füße von Pascal Prüstner, der den Ball nur noch zum 0:3 ins leere Tor einschieben musste. Den Schlusspunkt setzte Robert Hößl, der in der 92. Minute die Rote Karte erhielt, wegen Foulspiels.