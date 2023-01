Der große Rückblick in der A-Klasse Neuburg

Plus In der A-Klasse Neuburg machen sich einige Vereine Hoffnungen auf den Aufstieg. Im Abstiegskampf scheint hingegen alles entschieden. Die Überraschungen, Enttäuschungen und besten Torjäger.

Während an der Spitze der A-Klasse Neuburg zur Winterpause noch alles offen ist, scheint mit der SG Edelshausen der einzige Abstiegsplatz bereits vergeben zu sein. Die Neuburger Rundschau blickt auf die bisherige Saison zurück.