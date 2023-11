Die Vorbilder der Sportstadt Neuburg

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ehrt 87 erfolgreiche Aktive und Funktionäre. Eine Sonderauszeichnung geht an Klaus Sartoris. Sportzuschüsse sollen nicht gekürzt werden.

„Beim Sport lernt man fürs Leben.“ Als Fußballer, Tennisspieler und (gelegentlicher) Radfahrer weiß Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, wovon er spricht. „Mit großer Freude“ ehrte er im Stadttheater nach dreijähriger Pause wieder besonders erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler der Stadt.

Zusammen mit Andre Blasaditsch vom Sportbeirat überreichte er Auszeichnungen und Plaketten an 87 Aktive und langjährige Vereinsmitarbeiter. Die Gruppe „Jazz Art“ sorgte für angenehme Stimmung, und im Foyer spendierte die Stadt ein kleines Büfett. Der Oberbürgermeister sprach von einem „Wohlfühltermin“.





„Mr. BSV Neuburg“ Klaus Sartoris (Mitte) erhielt viel Applaus und die Ehrengabe der Stadt von Andre Blasaditsch (links) und OB Bernhard Gmehling. Foto: Winfried Rein





Die Geehrten, gleich ob Schülerklasse oder Senioren, hätten sich mit Talent, Trainingsfleiß, Disziplin und Ehrgeiz ihre Erfolge verdient. Sie reichten von gewonnenen Wettbewerben über bayerische Meisterschaften bis zu deutschen Titeln und sogar einer Europameisterschaft. Wichtiger als die Siege seien Kameradschaft, Fairness und Freundschaft, so der OB, „deshalb ist der Sport so wichtig“.





Hallo Großer! Luzi Heigl und Simon Hoiß vom DRC Neuburg wurden geehrt. Foto: Winfried Rein

Der TSV Neuburg behauptet mit seinen 2600 Mitgliedern eine Sonderstellung. Seine Synchronschwimmerinnen, die Wettschwimmer und Leichtathleten brachten erneut beachtliche Titel nach Hause. Das gilt auch für den Donau-Ruder-Club Neuburg, eine nicht versiegende Talentschmiede. Hinter den Gebrüdern Hoiß zeigen sich bereits die nächsten zielstrebigen Nachwuchskanuten. Die Stadt zeichnete darüber hinaus langjährige Funktionäre von Schützenvereinen in Bergen, Marienheim und Ried-Hesselohe aus sowie Übungsleiter und Schützen der SpVgg Joshofen-Bergheim, des SC Ried und des Tennisclubs am Brandl. Letzteren führte Walter Egen 20 Jahre lang. Udo Kotzur ist ebenso lang an der Spitze des TSV Neuburg und Michael Tragl nimmt seit drei Jahrzehnten die Talente der Leichtathletik unter seine Fittiche.





Adelinde Kohl führt seit 20 Jahren den Schützenverein Auerhahn Riede-Hesselohe als Chefin. Foto: Winfried Rein

Die sogenannte Ehrengabe, eine selten vergebene Auszeichnung, ging an Klaus Sartoris vom BSV Neuburg. Seit er 1968 zum BSV gegangen war, hatte er im Verein nahezu auf allen Positionen gearbeitet: als Fußballer, Trainer, Abteilungsleiter, Vorsitzender und sogar als Baggerfahrer. Der heute 77-Jährige machte Badminton in Neuburg und weit darüber hinaus populär. Dazu hatte er auch den Posten als Präsident des Bayerischen Badmintonverbandes angenommen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bezeichnete Klaus Sartoris als „Urgestein des Neuburger Sports“. Er sei aktiv seit über 50 Jahren „und immer da zur Stelle gewesen, wo er gebraucht worden ist“. Selbstredend sind seine Söhne Tim und Jan ebenfalls sportlich unterwegs.





Drei Generationen vereint: Papa und Opa mit der ausgezeichneten Synchronschwimmerin Maya Stanek. Foto: Winfried Rein

Gmehling betonte die Integrationskraft des Sports. Man lerne im Idealfall den Umgang miteinander. „Der Sport bringt Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Religionen und Kulturkreisen zusammen“, so der OB. Deshalb werde er sich „auf allen Ebenen“ dafür einsetzen, die Sportförderung der Kultur- und Sportstadt Neuburg auch finanziell nicht zurückzufahren. Im Vorjahr habe die Stadt die Vereine mit 530.000 Euro unterstützt. Ungeachtet der schwierigen Finanzlage wolle man diese freiwilligen Leistungen nach Möglichkeit nicht reduzieren. „Jeder Euro in die Förderung Jugendlicher ist tausend Mal mehr wert.“





„Wie macht ihr das bloß?“, fragte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die dreifachen bayerischen Meister im Kanupolo. Denn diesen Titel holte sich der DRC Neuburg erneut. Foto: Winfried Rein





Die geehrten Sportler und Funktionäre





Jugendplakette

• Donau-Ruder-Club Neuburg: Anton Degen, Julius Heßlinger, Anton Rupprecht, Hannes Seifarth, Christian Reisner, Emma Rogler, Theresa Herrmann, Anna Rein, Charlotte Köck, Luzi Heigl.

• Mannschaften Kanu-Polo: Moritz Winter.

• TSV Neuburg – Abteilung Synchronschwimmen: Marlene Speth, Marie Brylla, Panna Fazekas, Clara Schmalbach, Evelyn Galiew, Isabella Hauk, Kiana Meyer, Sophie Jocher, Antonia Graf, Eleni Ivic, Jana Eisermann, Celine Galiew, Evelyn Lieder.

• TSV Neuburg – Abteilung Leichtathletik: Liah-Soline Gerich, Katharina Firl.

Urkunde

• Donau-Ruder-Club Neuburg: David Müller, Rebecca Hirsch, Vincent Hoiß.

• Mannschaften Kanupolo: Kai Berner, Erik Brey, Paul Glasenapp, Dominik Sönning, Moritz Graßl, Norbert Winter, Lion Winter.

• TSV Neuburg – Abteilung Synchronschwimmen: Klara Robert, Sarah Stumpf, Franziska Baryshnikova, Mia Riehl, Lara Montenegro, Lea Hentschel, Maya Stanek, Angelica Morelli, Julia Müller, Lisa Königsbauer, Carina Schmitt, Laura Schmitt, Julia Benning.

• TSV Neuburg – Abteilung Schwimmen: Andrea Wörle.

Sportplakette

• Donau-Ruder-Club Neuburg: Simon Hoiß.

• Mannschaft Kanupolo: Karl Goronzi, Luca Kolb, Paul Schütze, Daniel Schiftner, Yannik Engelhardt.

• TSV – Abteilung Synchronschwimmen: Mona Weidner, Nathalie Mehl.

• TSV – Abteilung Basketball: Ingrid Heidler.

Sportplakette Funktionäre

• TSV Neuburg– Funktionäre: Udo Kotzur, Michael Knickl, Heinz Kirschner, Michael Tragl.

• Schützenverein „Alt Baring e. V.“ Funktionäre: Jochen Stemmer, Susanna Polansky, Erwin Pfleger, Karl Simon, Erika Egen.

• SC Ried 1949 e. V. – Funktionäre: Andreas Heßlinger.

• SpVgg Joshofen Bergheim e. V. – Funktionäre: Sabine Obermaier.

• Tennisclub am Brandl e. V. – Funktionäre: Anton Öxler.

• Schützenverein „Zimmerstutzen“ Marienheim e. V. – Funktionäre: Sabine Reichstein, Rolf Reinwald.

• Schützenverein „Auerhahn“ Ried-Hessellohe e. V. – Funktionäre: Tanja Häckel, Helmut Kohl, Wolfgang Stiglmair, Anton Mayer, Adelinde Kohl.

Urkunde Funktionäre

• Tennisclub am Brandl e. V. – Funktionäre: Elvira Dilg, Ivan Georgiev, Gabi Bruhn, Peter Burkert, Walter Egen, Jutta Egen.

• Schützenverein „Zimmerstutzen“ Marienheim e. V. – Funktionäre: Jutta Giebl, Dieter Giebl, Doris Müller.

Ehrengabe

• Tennis BSV e. V. – Ehrenpreis: Klaus Sartoris.