Neuburg

16:15 Uhr

Ein rauschendes Fest: Donaunixen des TSV Neuburg feiern 50. Geburtstag

Plus Mit einem bunten Programm sowie zahlreichen Ehrengästen feiern die Donaunixen des TSV Neuburg ihren 50. Geburtstag. Dabei steht vor allem eine Person ganz besonderes im Mittelpunkt.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Es war klar, dass bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Donaunixen ein Name ganz besonders im Mittelpunkt stehen würde: Barbara Rauscher ist so untrennbar mit der Abteilung des TSV Neuburg verbunden, dass die Gründerin und Abteilungsleiterin gleich mehrmals auf die Bühne musste und am Samstagabend nicht nur einen Tisch voller Blumensträuße mit nach Hause nahm, sondern auch süße Leckereien.

Der 50. Geburtstag der Donaunixen war somit in zweierlei Hinsicht ein „rauschendes“ Fest. Wie sehr die Abteilung den TSV prägt, zeigte auch die Gästeliste: Landrat, Oberbürgermeister, Landtagsabgeordneter, der BSV-Präsident und vor allem die „Schwimmerinnen von gestern und heute“, die Eltern, die Trainerinnen, die Familien. Sie alle füllten den Saal im Rödenhof, als Barbara Rauscher zur Begrüßungsrede ansetzte und die Moderatorinnen Angelika und Cornelia durch das Programm führten.

